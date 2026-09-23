Manisa'da dün sabah okul girişinde tüfekle etrafa ateş açan ve 11 kişiyi yaralayan saldırganla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 15 yaşındaki saldırganla birlikte 8 kişi gözaltına alınırken, bunlardan birisinin de saldırı planından haberdar ettiği kuzeni olduğu öğrenildi. Geçmişteki saldırıları incelediği öğrenilen zanlı, saldırı öncesi telefonunu sıfırlamış. Okul sokağında bekçileri görüp durması ise facianın daha da büyümesini engellemiş.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün sabah bir okula çok yakın mesafede tüfekle etrafa ateş açan ve 11 kişiyi yaralayan 15 yaşındaki çocuk, kısa sürede gözaltına alındı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Çocuğun anne, baba, büyükanne ve büyükbabasının yanı sıra kendisine tüfek kullanmayı öğrettiği belirlenen 2 halasının oğlu, eylem planından haberdar edilmesine rağmen durumu ciddiye almayan 3. halasının oğlu ve fişekleri temin ettiği av bayii yer alıyor.

FİŞEKLERİ, 600 LİRAYA ALMIŞ

Gelişmeler takip edilirken dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.

Emniyet ve dijital inceleme ekiplerinin tespitlerine göre şüpheli, annesinden aldığı 600 TL ile temin ettiği üç fişeği; okula 80, 90 ve 110 metre mesafelerden öğrencilere doğru rastgele ateşleyerek kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Manisa'daki olay sonrası provokatif paylaşımlara inceleme

GEÇMİŞTEKİ SALDIRILARI İNCELEMİŞ

Şüphelinin; geçmişte hem Türkiye’de hem de dünyada büyük infiale neden olan kitlesel şiddet eylemlerini yakından takip ettiği belirlendi. Saldırganın ilham aldığı olaylar arasında 2024 Semih Çelik (İstanbul) cinayetleri, 2024 Arda Küçükyetim (Eskişehir) bıçaklı saldırısı, 2019 Brenton Tarrant (Yeni Zelanda - Christchurch) cami katliamı ve 1999 Columbine Lisesi (ABD) silahlı saldırısı yer alıyor.

Okul saldırganıyla ilgili yeni detaylar! Planını kuzenine anlatmış, kanlı saldırıları örnek almış

AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALMIŞ

Yapılan değerlendirmelerde, şüphelinin geçmişte sosyal çevresinde ve eğitim hayatında yoğun akran zorbalığına maruz kaldığı yönünde beyan ve paylaşımları tespit edildi. Saldırganın, maruz kaldığı bu zorbalığa karşı şiddet eylemlerini bir tepki, hesaplaşma ve kendisini kanıtlama aracı olarak gördüğü değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA ANONİM KİŞİLERLE İLETİŞİM!

Profillerinde Yeni Zelanda katliamcısı Brenton Tarrant'ın görsellerine ve Nazi gamalı haçına (Svastika) yer veren şüphelinin, bu ağlar üzerinden kimliğini bilmediği anonim kişilerle düzenli iletişimde olduğu saptandı. Saldırganın, maruz kaldığı zorbalıkları ve kurguladığı hikayeleri bu karanlık ağlardaki kişilere anlattığı belirlendi.

Okul saldırganıyla ilgili yeni detaylar! Planını kuzenine anlatmış, kanlı saldırıları örnek almış

SALDIRI ÖNCESİ CEP TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ

Saldırganın eylem öncesinde dijital delilleri karartmak amacıyla cep telefonunu silip sıfırladığı tespit edildi. El konulan cihaz, üzerindeki verilerin kurtarılması ve bağlantıların tamamen açığa çıkarılması amacıyla siber suçlarla mücadele ekiplerince dijital incelemeye alındı.

OKULA NEREDEYSE HİÇ GİTMEMİŞ

Şüphelinin eğitim geçmişine dair yapılan incelemeler, eyleme gerekçe olarak gösterilen akran zorbalığı iddiasındaki tutarsızlığı gözler önüne serdi. Geçen yıl 9. sınıfı açık lisede okuyan ancak tamamlayamayan şüphelinin, bu yıl yeniden örgün eğitime kaydının yapıldığı fakat okula hemen hemen hiç gitmediği ortaya çıktı.

Öte yandan, şüphelinin iki yıl önce (7. sınıf döneminde) okul rehberlik servisiyle iki kez görüştüğü saptandı. Rehber öğretmen tarafından tutulan kayıtlarda, şüphelinin "şiddete eğilimli olmadığı, içine kapanık bir profile sahip olduğu" yönünde not alındığı öğrenildi.

Okul saldırganıyla ilgili yeni detaylar! Planını kuzenine anlatmış, kanlı saldırıları örnek almış

BEKÇİLERİ GÖRÜNCE OKULA GİREMEMİŞ

Saldırganın ilk etapta okula daha fazla yaklaşmayı hedeflediği, ancak bölgede görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerini görmesi üzerine yakalanma korkusuyla geri adım attığı tespit edildi. Okul binasına yaklaşamayan şüpheli, ilk fişeğini okula 80 metre mesafeden öğrencilerin bulunduğu yöne doğru rastgele ateşledi.

Saldırgan, paniğe kapılarak geri çekildiği esnada eylemini sürdürdü; ikinci fişeği 90 metre, üçüncü ve son fişeği ise 110 metre mesafeden yine rastgele sıkarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala