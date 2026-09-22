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Yaşam

Sanayiden aracının değeri kadar teklif aldı, kendisi sadece 10 bin TL'ye mal etti

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Kahramanmaraş'ta otomobilini boyatmak isteyen vatandaş, sanayide yaklaşık 80 bin TL'lik fiyat alınca boya malzemelerini temin edip aracını sadece 10 bin TL masrafla kendisi boyadı. Aracın değeri kadar boya ücreti çıkartıldığını söyleyen vatandaş fiyatlara da tepki göstererek, "Herkes para kazanmalı ama sanayi ateş pahası." dedi.

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Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa Özdemir, 33 yaşındaki otomobilini boyatmak için sanayinin yolunu tuttu.

KENDİSİ BOYADI, 10 BİN TL'YE MAL ETTİ

Ancak aldığı 80 bin TL’lik fiyat karşısında şaşkına dönen Özdemir, gerekli malzemeleri araştırıp kendisi temin etti. Özdemir, hiç deneyimi olmamasına rağmen otomobilini kendisi boyayarak işlemi 10 bin TL’ye mal etti.

Sanayiden aracının değeri kadar teklif aldı, kendisi sadece 10 bin TLye mal etti
Başlık ResmiSanayiden aracının değeri kadar teklif aldı, kendisi sadece 10 bin TLye mal etti

"BU OTOMOBİL ZATEN 80 BİN LİRA DEĞİL Mİ?"

Kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmayla yaklaşık 80 bin TL'lik masraftan kurtulan Mustafa Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Otomobil de bizim gibi depremzede ve depremde bizimle beraberdi. 33 yaşında bir otomobil, boyası eskimişti. Ben de kaportacılara götürdüm. Kaç kaportacı gezdiysem hepsi hemen hemen 70-80 bin lira fiyat verdi. Ben de, 'Bu otomobil zaten 80 bin lira değil mi?' dedim."

Sanayiden aracının değeri kadar teklif aldı, kendisi sadece 10 bin TLye mal etti
Başlık ResmiSanayiden aracının değeri kadar teklif aldı, kendisi sadece 10 bin TLye mal etti

"HEPSİNİ 10 BİN LİRAYA MAL ETTİM"

Özdemir, "Boya, macun, astar ve tabancasını kendim aldım ve hepsini 10 bin liraya mal ettim. Sabahleyin boyama işlemine başladım, akşama otomobilimiz hazır oldu. Herkes para kazanmalı ama sanayi ateş pahası. Ben de kendim emek ettim ve uğraştım, bir şeyler yapmaya çalıştım. Biraz el alışkanlığı ve sonrası iş yapılıyor. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim." dedi.

Sanayiden aracının değeri kadar teklif aldı, kendisi sadece 10 bin TLye mal etti
Başlık ResmiSanayiden aracının değeri kadar teklif aldı, kendisi sadece 10 bin TLye mal etti
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kahramanmaraş
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