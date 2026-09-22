Netanyahu, kritik zirve öncesi Mamdani'ye tehdit yağdırdı: Seni ifşa etmeye geliyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine "savaş suçlusu" dediği için New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi tehdit etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gelmeye hazırlanan Netanyahu, X sosyal medya platformundaki hesabından, "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehdidiyle bir video mesaj yayımladı.

Hamas'ı desteklediği iddiasıyla eleştirdiği Mamdani'nin New York'taki Yahudilere karşı isyanları ve kargaşayı kışkırttığını ileri süren Netanyahu, "BM'ye geliyorum. Senin hakkında gerçekleri söyleyeceğim." tehdidinde bulundu.

Netanyahu, kritik zirve öncesi Mamdaniye tehdit yağdırdı: Seni ifşa etmeye geliyorum

"SOYKIRIM MİMARI VE SAVAŞ SUÇLUSU"

Mamdani, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurgulamıştı.

Netanyahu, kritik zirve öncesi Mamdaniye tehdit yağdırdı: Seni ifşa etmeye geliyorum

Netanyahu'yu "soykırım mimarı" şeklinde niteleyerek New York'ta yerinin olmadığını kaydeden New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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