Manisa Turgutlu'da liseye silahlı saldırı: 2'si ağır, 11 öğrenci yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Öğrencilerin okula gittiği sokakta 15 yaşındaki Halil Orhan tarafından açılan ateş sonucu 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı. Şüpheli Halil Orhan ile birlikte anne, baba ve dedesi gözaltına alınırken, okulda eğitime bir gün ara verildi.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde yer alan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Öğrencilerin ders başı yapmak üzere okula ilerlediği sokakta saat 07.59 sıralarında gerçekleşen olayda, etrafa açılan ateş sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralandı. Silah seslerinin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla Turgutlu ve Manisa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

SALDIRGAN VE AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 15 yaşındaki Halil Orhan, emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi sonucu olay yerinin yakınlarında kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve Başsavcı koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Görüntülerde saldırganın elindeki pompalı tüfeği kontrol ederek oldukça rahat tavırlarla ilerlediği görüldü.

Bakan Gürlek, ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin yasal düzenlemeleri hatırlatarak; şüpheli Halil Orhan'ın yanı sıra anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın muhafazasından sorumlu olduğu değerlendirilen dedenin de gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, muhafaza koşulları ve olay öncesinde taraflar arasında akran zorbalığı yaşanıp yaşanmadığı yönündeki iddiaların çok yönlü ve titizlikle araştırıldığı kaydedildi.

Manisa Turgutlu'da liseye silahlı saldırı: 2'si ağır, 11 öğrenci yaralandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Gürlek’in ardından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı ise 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi için sürecin en ince ayrıntısına kadar inceleneceği ifade edildi.

Öte yandan silahlı saldırı sonrasında sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ, MÜFETTİŞLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiği duyuruldu.

Olayı tüm boyutlarıyla incelemek üzere Manisa il müfettişlerinin yanı sıra Bakanlık bünyesinden 3 müfettişin görevlendirilerek derhal ilçeye yönlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, yaşanan olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek ekiplerinin sahada rehabilitasyon çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Manisa Turgutluda liseye silahlı saldırı: 2si ağır, 11 öğrenci yaralandı

OKUL ÇEVRESİNDE VELİ ALARMI VE GERGİNLİK

Silahlı saldırı haberini alan çok sayıda veli, çocuklarının durumunu öğrenmek üzere okula akın etti. Okul binası çevresinde güvenlik çemberi oluşturan kolluk kuvvetleri ile içeri girmeye çalışan endişeli veliler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemlerini artırırken, velileri sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Manisa Turgutluda liseye silahlı saldırı: 2si ağır, 11 öğrenci yaralandı

YILMAZ: BAKANLAR OLAY YERİNE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığı toplantının açılışında Manisa'daki olaya değindi. Yılmaz, "Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz ile sağlık ekiplerimiz bölgeye sevk edildi ve gerekli müdahaleler yapıldı. Olayın faili şu anda emniyet güçlerimizin kontrolü altında, yakalanmış durumda. Valimiz olay yerinde gerekli çalışmaları sürdürüyor. Yaralılarımız tedavi altında, ümit ederiz ki hepsi en kısa sürede sağlıklarına kavuşsunlar. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanımız olay yerine intikal ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Manisa Turgutluda liseye silahlı saldırı: 2si ağır, 11 öğrenci yaralandı

RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de olaya ilişkin yayın yasağı getirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir."

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| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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