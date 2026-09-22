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Ekonomi

Patronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı

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Patronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı
Başlık ResmiPatronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı

Restoranında aşçı olarak görevli işçiye, müşteriye ketçap vermediği gerekçesiyle küfreden işyeri ortağı haksız bulundu. İş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini belirten işçi, İş Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme iş verenin delil sunmadığını belirterek, aşçının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığına hükmetti.

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Bir aşçı, 6 senedir çalıştığı restoranda patronun hakareti ve küfrüne maruz kaldığı gerekçesiyle İş Mahkemesi’ne başvurdu. Aşçı, müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle işyerinin ortağı olan R.S'nin kendisine küfür ederek kovduğunu iddia etti.

Patronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı
Başlık ResmiPatronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı

MAAŞINI ELDEN ALIYORMUŞ

İş sözleşmesinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiğini öne süren aşçı, maaşının tamamının elden ödendiğini, davacının son bir yılda eksik ödenen ücret alacağının olduğunu, haftanın yedi günü 06.30-20.00 saatleri arasında çalıştığını belirtti.

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“TATİL GÜNLERİNDE DE ÇALIŞIYORUM”

İşçi çalışmanın ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de devam ettiğini, asgari geçim indirimi bedelinin ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi ile eksik ödenen ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Patronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı
Başlık ResmiPatronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı

İŞVEREN: İDDİALAR GERÇEK DEĞİL

Dava açılan işveren ise aşçının iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek reddetti. İşi terk edenin aşçı olduğunu, bu nedenle tazminat talep etme hakkı olmadığını, fesih tarihindeki son ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) beyan edildiği gibi olduğunu, işyerinde fazla çalışma yapılmadığını, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışılmadığını söyledi.

Patronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı
Başlık ResmiPatronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı

İŞÇİYE TAZMİNAT HAKKI

Söz konusu davada İş Mahkemesi, davalı tarafın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine dair delil sunmadığını belirterek, aşçının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığına hükmetti.

Patronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı
Başlık ResmiPatronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı

FAZLA MESAİYE KISMEN KABUL

Öte yandan aşçının fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücreti taleplerinin ispatlanamadığından reddi gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Kararda davacının kullanmadığı izinleri karşılığı yıllık ücretli izin alacağı bulunduğu, ödendiği ispatlanamayan ücret ve asgari geçim indirimi alacakları bulunduğu da belirtildi.

Patronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı
Başlık ResmiPatronun hakareti pahalıya patladı! Ketçap davasında Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar, yıllar sonra tazminat kazandı

“FESİH İŞLEMİ HAKLI”

İşveren İş Mahkemesi’nin bu kararı sonrasında istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi ise kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdiği, emeklilik nedeniyle feshin gerçekleştiği dönemde de kıdem tazminatına hak kazandığı, taraf tanık beyanlarına göre davacının son olarak davalı yetkilisinin sinkaflı küfretmesi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine dikkat çekti.

YARGITAY ONAYLADI

İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire, kararın oy birliği ile onanmasına hükmetti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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