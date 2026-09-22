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Spor

Beşiktaş'ın Avrupa dönüşü kâbusu: İki zafer, iki yenilgi

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Beşiktaş'ın Avrupa dönüşü kâbusu: İki zafer, iki yenilgi
Başlık ResmiBeşiktaşın Avrupa dönüşü kâbusu: İki zafer, iki yenilgi

Beşiktaş, ligdeki iki yenilgisini de Avrupa dönüşü aldı. 3-0’lık Kauno Zalgiris maçı sonrası Alanya deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönen Kara Kartal, 4-0’lık Marsilya zaferinin ardından da Amed Sportif’e 3-2 ile boyun eğdi…

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Lig ve Avrupa kupalarında üst üste aldığı iyi sonuçlarla sezona başlayan Beşiktaş, Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif’e yenilerek millî araya zirvede girme fırsatını tepti. Bu sezon iç sahada oynadığı yedi maçı da kazanan siyah-beyazlılar, ligde iki yenilgi aldı. Bu yenilgilerin ikisi de Avrupa kupası maçlarının ardından geldi. Play-off turundaki ilk maçta evinde Kauno Zalgiris’i 3-0 yenerek Avrupa Ligi biletini cebine koyan Beşiktaş, bu maçın ardından gittiği Alanya’dan 1-0’lık yenilgiyle döndü.

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Amedspor - Beşiktaş
Başlık ResmiAmedspor - Beşiktaş

BU BİR YOL KAZASI

Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında da Marsilya’yı 4-0’la dağıtan siyah-beyazlılar, bu maçın hemen ardından Amed Sportif’e 3-2 yenilerek bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Haziran ayından bu yana yoğun bir maç trafiği yaşadıklarını, Amed Sportif maçında alınan yenilgiyi “yol kazası” olarak değerlendirdiğini söyleyen teknik direktör Vincenzo İtaliano, “Dinlenmeye fırsat bulamadık. Millî maç molası imdadımıza yetişecek. Dönüşte kaldığımız yerden en iyi şekilde devam edeceğiz” mesajını verdi.

EKİM AYI ZOR GEÇECEK

Millî ara sonrasında Beşiktaş’ın ekim ayı fikstürü şöyle:

11 Ekim: Beşiktaş-Kocaelispor
15 Ekim: Hoffenheim-Beşiktaş
19 Ekim: Trabzonspor-Beşiktaş
22 Ekim: Beşiktaş-C. Palace
26 Ekim: Beşiktaş-Başakşehir

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