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Dünya

Elif Eralp'ten çok konuşulacak sözler: İsrail eleştirisi antisemitizm değildir

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Elif Eralp'ten çok konuşulacak sözler: İsrail eleştirisi antisemitizm değildir
Başlık ResmiElif Eralpten çok konuşulacak sözler: İsrail eleştirisi antisemitizm değildir

Almanya’nın başkenti Berlin’de eyalet meclisi seçimlerinden birinci çıkan Sol Parti’nin başbakan adayı Elif Eralp, kendisine yöneltilen Yahudi karşıtlığı suçlamalarını reddetti. Eralp, İsrail hükümetine yönelik eleştiriler ile antisemitizmin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de eyalet meclisi seçimlerinden birinci çıkan Sol Parti’nin eyalet başbakan adayı Elif Eralp, seçim sonuçlarının ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yönelik Yahudi karşıtlığı suçlamalarına cevap verdi.

Federal Basın Merkezi’nde Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner ile açıklamalarda bulunan Eralp, İsrail hükümetine yönelik eleştirilerin antisemitizm suçlamasıyla araçsallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Elif Eralpten çok konuşulacak sözler: İsrail eleştirisi antisemitizm değildir
Başlık ResmiElif Eralpten çok konuşulacak sözler: İsrail eleştirisi antisemitizm değildir

"İKİ KONUYU BİRBİRİNDEN AYIRMAK GEREKİYOR"

Eralp, “İsrail hükümetine yönelik eleştirinin bir araç olarak kullanılmasına açıkça karşı çıkıyoruz. Ayrıca her türlü antisemitizme de karşı çıkıyoruz. Bence bu iki konuyu birbirinden net bir şekilde ayırmaya devam etmek gerekiyor” dedi.

Berlin’de Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik genel bir şüphe ve önyargı bulunduğunu belirten Eralp, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Eralp, kentte Müslümanların, Filistinlilerin ve Yahudilerin bakış açılarının yeterince dikkate alınmadığını belirterek farklı kesimlerin görüşlerini bir araya getirmenin görevi olduğunu söyledi.

Yahudi karşıtı olduğu yönündeki suçlamaları reddeden Eralp, Berlin’de yaşayan Yahudilerin yanında olduğunu ve onların korunması için mücadele edeceğini dile getirdi.

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SCHWERDTNER: ELEŞTİRİ 'ANTİSEMİTİZM' DEĞİLDİR

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner de Yahudi karşıtlığı ile İsrail hükümeti ve ordusuna yönelik eleştirilerin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Schwerdtner, Almanya’da Yahudilerin korku içinde yaşamasını istemediklerini ve antisemitizme karşı mücadele edeceklerini belirtti. Bununla birlikte İsrail hükümeti ve ordusuna yönelik eleştirinin antisemitizm olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Alman hükümetinin İsrail’e silah sevkiyatını sürdürmesine de karşı olduklarını belirten Schwerdtner, “Federal hükümetin, savaş suçu işleyen bu orduya silah sevkiyatına devam etmesini istemiyoruz” dedi.

Schwerdtner ayrıca Berlin’de çocuk yoksulluğuna dikkat çekerek kentte her beş çocuktan birinin yoksulluk içinde yaşadığını söyledi.

Elif Eralpten çok konuşulacak sözler: İsrail eleştirisi antisemitizm değildir
Başlık ResmiElif Eralpten çok konuşulacak sözler: İsrail eleştirisi antisemitizm değildir

Eralp ise Berlin’de aşırı sağın yükselişine, artan kiralara ve hayat pahalılığına dikkat çekerek demokratik partilerin toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bir siyasete yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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