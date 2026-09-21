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Yol ikiye ayrılarak çöktü! Felaketin ortasında saatler süren nöbet, heyelan mahalleyi harabeye çevirdi

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Rize’de günlerdir süren sağanak sonrasında meydana gelen heyelanda Fıçıtaşı Mahallesi'ndeki yol ikiye ayrıldı, yaklaşık 60 santimetre çöktü. Mahalle sakini Nurettin Kavalcı, yaşananları “Sabaha kadar nöbet tuttuk ama elimizden bir şey gelmedi, perişan olduk. Sabah kalktığımızda ortalık harabeye dönmüştü. Bir anda her şey bitti, yavaş yavaş sine sine battı buralar, dibini attı geçti gitti” diyerek anlattı.

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Rize’de etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında bazı ilçelerde meydana gelen heyelan, ciddi hasarlar verdi. İyidere ilçesinde sağanak ve sel nedeniyle Fıçıtaşı Mahallesi'ndeki yol ikiye ayrılarak yaklaşık 60 santimetre çöktü. İstinat duvarının yıkılmadan ayakta kalması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yol ikiye ayrılarak çöktü! Felaketin ortasında saatler süren nöbet, heyelan mahalleyi harabeye çevirdi
Başlık ResmiYol ikiye ayrılarak çöktü! Felaketin ortasında saatler süren nöbet, heyelan mahalleyi harabeye çevirdi

“YAVAŞ YAVAŞ BATTI BURALAR”

Mahalle sakini Nurettin Kavalcı, yaşananları şöyle anlattı:

O gece çok aşırı, korkunç bir yağmur yağdı. Denizi aldı boşalttı bize Allah'ım. Dereler taştı, buralar komple sel oldu. Sabaha kadar nöbet tuttuk ama elimizden bir şey gelmedi, perişan olduk. Sabah kalktığımızda ortalık harabeye dönmüştü. Sular geldikçe yol çatladı, su çatlaktan aşağı sızmaya başladı. Bir anda her şey bitti, yavaş yavaş sine sine battı buralar, dibini attı geçti gitti.

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Başlık ResmiYol ikiye ayrılarak çöktü! Felaketin ortasında saatler süren nöbet, heyelan mahalleyi harabeye çevirdi

“YOLUN ORTASI AŞAĞIYA DOĞRU ÇÖKTÜ”

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, afet sonrası bölgede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2019'dan 2026 yılına kadar yaptığımız hiçbir istinat duvarının çöktüğünü görmedik. Duvarlarımız gayet sağlam duruyor, üzerindeki arazi yapısı çökmüş durumda. O duvarlar olmasaydı yıkım çok daha büyük olurdu. Fıçıtaşı ve Yapraklar mahalleleri mevkiinde yol basması meydana geldi, duvarlarda bir milim dahi oynama yok ancak aşırı yağış nedeniyle yolun ortası aşağıya doğru çöktü.

Yol ikiye ayrılarak çöktü! Felaketin ortasında saatler süren nöbet, heyelan mahalleyi harabeye çevirdi
Başlık ResmiYol ikiye ayrılarak çöktü! Felaketin ortasında saatler süren nöbet, heyelan mahalleyi harabeye çevirdi

“TAHLİYE EDİLECEKTİ”

Mete, "Orası beton kaplama olsaydı su zemine sızmayacak, beton yalaklarla derelere tahliye edilecekti. Perşembe akşamı beton firmasıyla planımızı yapmıştık. Vatandaşlarımızın çay hasadının bitmesini bekliyorduk, ay sonu itibarıyla dökümü gerçekleştirecektik” dedi.

Yol ikiye ayrılarak çöktü! Felaketin ortasında saatler süren nöbet, heyelan mahalleyi harabeye çevirdi
Başlık ResmiYol ikiye ayrılarak çöktü! Felaketin ortasında saatler süren nöbet, heyelan mahalleyi harabeye çevirdi

6 KİŞİLİK AİLE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Öte yandan Rize’nin Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde Nihat ve Derya Dağdelen çiftine ait iki katlı ev de heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Evde saatlerce mahsur kalan aile yakınları tarafından pencereden çıkarılarak kurtarılmıştı.

Yol ikiye ayrılarak çöktü! Felaketin ortasında saatler süren nöbet, heyelan mahalleyi harabeye çevirdi
Başlık ResmiYol ikiye ayrılarak çöktü! Felaketin ortasında saatler süren nöbet, heyelan mahalleyi harabeye çevirdi
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40 CİVARI TAHLİYE

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Pazar'ın afetten en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu söylemişti. Baydaş, “Tedbiren boşalttığımız evler var, altları boşalmış olan yerler var. Yollarla ilgili de sorun yaşanan yerler var. Bunların her birinin tespitini yapıyoruz. Özellikle konaklama ihtiyacı hisseden vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Tedbiren boşalttıklarımız var. Onlarla beraber 40 civarı tahliye ettiğimiz yer var ama bir kısmı tekrar gelip herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı için yerleştiler” demişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Rize
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