Rize'de yollar çamur gölüne döndü! Vali son durumu paylaştı: Metrekareye 190 kiloya yakın yağış düştü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış Rize'yi de olumsuz etkiledi. Yollar çamur dolarken ekiplerin temizlik çalışmaları başladı. Rize Valisi Baydaş son durumu aktararak "Metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var" dedi.

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki İyidere ilçe merkezi dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle yağan şiddetli yağışın da etkisi ile göle döndü.

GERİYE ÇAMUR VE BALÇIK KALDI

Bölgenin büyük bölümü sular altında kalırken, sabah saatlerinden itibaren sel sularının çekilmeye başlaması ile birlikte ise geriye çamur ve balçık kaldı.

Rizede yollar çamur gölüne döndü! Vali son durumu paylaştı: Metrekareye 190 kiloya yakın yağış düştü

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başlarken, Karayolları ekipleri de Karadeniz Sahil Yolu'nu eski haline döndürmek ve trafik yoğunluğunu gidermek için yolda su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinin durumu ise havadan görüntülendi.

Rizede yollar çamur gölüne döndü! Vali son durumu paylaştı: Metrekareye 190 kiloya yakın yağış düştü

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Metrekareye 135 kg yağış düşmüş. Gece 2’de yağış daha da şiddetini arttırdı. İlçemizin girişinde ciddi bir su birikintisi var. Derelerden gelen su ve balçık ilçe merkezini doldurdu. Şuanda 9 mahalle ve 7 köyümüzün yolu heyelan nedeniyle kapandı" dedi.

Rizede yollar çamur gölüne döndü! Vali son durumu paylaştı: Metrekareye 190 kiloya yakın yağış düştü

MADDİ ZARAR VAR

Pazar ilçe merkezinde sular yavaş yavaş çekilmeye başlarken, suların çekildiği iş yerlerinde ise temizlik çalışmaları başladı. Vatandaşların milyonlarca lira zarara uğradığı öğrenilirken, ilçe merkezlerindeki temizlik çalışması ise sürüyor.

Rizede yollar çamur gölüne döndü! Vali son durumu paylaştı: Metrekareye 190 kiloya yakın yağış düştü

RİZE VALİSİ: CAN KAYBI YOK

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sağanak sonrası kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Baydaş şunları söyledi:

"Metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var. Yer yer değişmekle beraber şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Yağış bugün sabah itibariyle yavaşladı. Ama öğlen sonrası tekrar bir miktar daha yağış bekliyoruz. Özellikle doğu ilçelerimizde ağırlıklı olmak üzere bekliyoruz. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve işyerleri var. avaalanında herhangi bir sıkıntımız yok. Hastane ve millet bahçesi bölgesinde, şehir merkezinde herhangi bir sıkıntımız yok."

Rizede yollar çamur gölüne döndü! Vali son durumu paylaştı: Metrekareye 190 kiloya yakın yağış düştü

Rizede yollar çamur gölüne döndü! Vali son durumu paylaştı: Metrekareye 190 kiloya yakın yağış düştü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI