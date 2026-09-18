BİM banka kurdu! 10 milyar TL sermayesi var

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 10 milyar TL kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını ve bankanın 16 Eylül 2026’da İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edildiğini duyurdu. Bankanın faaliyet izni için BDDK’ya başvuru yapılacak.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş sürecinin tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

10 MİLYAR TL SERMAYE İLE KURULUYOR

BİM’in açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararıyla, 10 milyar TL kuruluş sermayeli “Dost Katılım Bankası A.Ş.” unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu karar, 17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

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KURULUŞU 16 EYLÜL'DE TESCİL EDİLDİ

BİM tarafından yapılan son açıklamaya göre Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki kuruluş işlemleri tamamlandı ve bankanın kuruluşu 16 Eylül 2026 tarihinde tescil edildi.

BİM'İN PAYI YÜZDE 99,99

Bankanın sermaye yapısında BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. doğrudan yüzde 99,99996 oranında paya sahip bulunuyor.

Kalan yüzde 0,00004 oranındaki paylar ise BİM’in yüzde 100 bağlı ortaklıkları olan Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından eşit oranlarda iştirak ediliyor.

GÖZLER FAALİYET İZNİ BAŞVURUSUNDA

BİM, Dost Katılım Bankası’nın kuruluş sürecinin bu tescille tamamlandığını bildirdi. Açıklamaya göre, ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde BDDK’ya faaliyet izni başvurusunda bulunulacak.

Bankanın faaliyete geçebilmesi için faaliyet izni sürecinin tamamlanması beklenirken, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.