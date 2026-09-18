Bakan Kurum tarih verdi! TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evini ve iş yerlerini TOKİ'den alanlara için müjdeli bir haber verdi. Bakan Kurum, 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunu kapatanlara yüzde 25 indirim uygulayacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" projesi kapsamında 1.642 konutun kura çekiminde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, TOKİ'nin yeni indirim kampanyasını duyurdu.

YÜZDE 25 İNDİRİM FIRSATI!

TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için müjdeli bir haber veren Bakan Kurum, "22 Eylül ile 19 Ekim arasında borcunu peşin kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Borç bakiyesini kapatamayan ama en az yüzde 25'ini ödeyen vatandaş da ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacak." dedi.

"BELEDİYELER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Kentsel dönüşümle ilgili belediyelere de seslenen Bakan Kurum, "İstanbul'da bitirdiğimiz her projenin vatandaşımızı deprem felaketinden koruduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye'de deprem riskinin bitmediğini biliyoruz. Türkiye'de 2 milyon 761 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 2 dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. İstanbul'da kentsel dönüşüme devletimizin bekası gözüyle bakıyoruz. Ama bizim çabamız yetmez sizin de istemeniz lazım. Belediyelerin de elini taşın altına koyması lazım." ifadelerini kullandı.

"GELİN BU TARİHİ KAMPANYADAN FAYDALANIN"

İstanbulluları Yarısı Bizden Kampanyası'na davet eden Kurum, "Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544 bin bağımsız bölüm bulunuyor. Bu proje ile İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara buluşturacağız. Bu sene bitecek desteği hiçbir vatandaşımız mahrum kalmasın diyerek 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz. İstanbullu kardeşlerimize sesleniyorum. Gelin bu tarihi kampanyadan faydalanın. Sadece dönüşüm süreci yürütmüyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' kampanyası ile 500 bin konut. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyası. İstanbul'da da 100 bin konut ayırmıştık Konutlarımız hızla yükseliyor. İstanbul'da bir ilke imza atarak İstanbul'da kiralık konut kampanyasını başlattık. 14 Eylül'de başvuruları almaya başladık. Başvurular 25 Eylül'de kadar devam edecek. Ekim ayında 1071 konutun kuralarını çekeceğiz ve 10 bin liradan başlayan konutları hak sahipleri ile buluşturacağız. " şeklinde konuştu.