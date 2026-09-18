Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Bakan Kurum tarih verdi! TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bakan Kurum tarih verdi! TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
Başlık ResmiBakan Kurum tarih verdi! TOKİden ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evini ve iş yerlerini TOKİ'den alanlara için müjdeli bir haber verdi. Bakan Kurum, 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunu kapatanlara yüzde 25 indirim uygulayacaklarını söyledi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" projesi kapsamında 1.642 konutun kura çekiminde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, TOKİ'nin yeni indirim kampanyasını duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER
Katılımevim ve Birevim
TASARRUF ORTAĞIM

Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak? Bakan Şimşek'ten kritik açıklama

YÜZDE 25 İNDİRİM FIRSATI!

TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için müjdeli bir haber veren Bakan Kurum, "22 Eylül ile 19 Ekim arasında borcunu peşin kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Borç bakiyesini kapatamayan ama en az yüzde 25'ini ödeyen vatandaş da ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacak." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Ne diyeceği merak konusuydu! Bakan Şimşek
EKONOMİ

Ne diyeceği merak konusuydu! Bakan Şimşek'ten fonların tasfiyesiyle ilgili ilk yorum

"BELEDİYELER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Kentsel dönüşümle ilgili belediyelere de seslenen Bakan Kurum, "İstanbul'da bitirdiğimiz her projenin vatandaşımızı deprem felaketinden koruduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye'de deprem riskinin bitmediğini biliyoruz. Türkiye'de 2 milyon 761 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 2 dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. İstanbul'da kentsel dönüşüme devletimizin bekası gözüyle bakıyoruz. Ama bizim çabamız yetmez sizin de istemeniz lazım. Belediyelerin de elini taşın altına koyması lazım." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Konut için doğru zaman mı? 2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
TASARRUF ORTAĞIM

Konut için doğru zaman mı? 2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi

"GELİN BU TARİHİ KAMPANYADAN FAYDALANIN"

İstanbulluları Yarısı Bizden Kampanyası'na davet eden Kurum, "Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544 bin bağımsız bölüm bulunuyor. Bu proje ile İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara buluşturacağız. Bu sene bitecek desteği hiçbir vatandaşımız mahrum kalmasın diyerek 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz. İstanbullu kardeşlerimize sesleniyorum. Gelin bu tarihi kampanyadan faydalanın. Sadece dönüşüm süreci yürütmüyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' kampanyası ile 500 bin konut. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyası. İstanbul'da da 100 bin konut ayırmıştık Konutlarımız hızla yükseliyor. İstanbul'da bir ilke imza atarak İstanbul'da kiralık konut kampanyasını başlattık. 14 Eylül'de başvuruları almaya başladık. Başvurular 25 Eylül'de kadar devam edecek. Ekim ayında 1071 konutun kuralarını çekeceğiz ve 10 bin liradan başlayan konutları hak sahipleri ile buluşturacağız. " şeklinde konuştu.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
13 milyar TL'lik vurgundan İsrail bağlantısı çıktı
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
Macron acil toplantı kararı aldı!
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
Şarkıyı duyunca belediye başkanına talimat verdi
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
Klopp’un 44 kişilik kadrosunu Almanlar değerlendirdi
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
Kulüp efsanesinin yerine sürpriz isim
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
Müge Anlı’nın eşinin görev yeri belli oldu
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
131 fonun tasfiye esasları belirlendi!
BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI
BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI
Çatıya çıkan genç için seferber oldular!
KURALLAR DEĞİŞİYOR
KURALLAR DEĞİŞİYOR
Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği ülkede vize kararı!
BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKTİ
BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKTİ
CHP ilçe başkanı tutuklandı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Denza Z9S tanıtıldı: 1.100 kilometrelik rekor menzil ve yengeç yürüyüşü
Denza Z9S tanıtıldı: 1.100 kilometrelik rekor menzil ve yengeç yürüyüşü
Kaydet
Adana'da
Adana'da "Yalçınlar Suç Örgütü"ne operasyon! 41 kişi tutuklandı
Kaydet
Galatasaray'da Trabzonspor'a özel plan: Okan Buruk derbi şifresini belirledi
Trabzon'a özel plan: Buruk derbi şifresini belirledi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.