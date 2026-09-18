Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isimler 17 Eylül 2026

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isimler 17 Eylül 2026
Başlık ResmiMasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isimler 17 Eylül 2026

MasterChef ödül oyunu 17 Eylül 2026 sonuçları, yarışmacıların iki aşamalı mücadelesinin ardından belli oldu. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 2020 sezonu şampiyonu Serhat Doğramacı konuk olarak mutfağa gelirken ilk turda burger çeşitleri hazırlandı. İkinci etapta ise yarışmacılar para ödülüne ulaşabilmek için bu kez tatlı tabağıyla şeflerin karşısına çıktı.

Kaydet
a- | +A

17 Eylül MasterChef son bölümünde dokunulmazlık mücadelelerine ara verilerek ödül oyunu oynandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle ilerleyen gecede ilk turu geçen dokuz yarışmacı bireysel mücadeleye devam etti.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gecenin ilk aşamasında 2020 MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı programa konuk oldu. Yarışmacılar cheese smash burger, chili smash burger, old school smash burger, simple smash burger ve white smash burger çeşitlerini hazırlamak için düello usulü mücadele etti. 60 dakikanın ardından yapılan değerlendirmede Armağan, Nurten, Şadi, Enes, Tolgahan, Muhammed, Ayşe, Tolğa ve Faruk ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isimler 17 Eylül 2026
Başlık ResmiMasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isimler 17 Eylül 2026

İkinci aşamada yarışmacılardan Cennet Çamuru hazırlamaları istendi. Verilen 30 dakikanın sonunda şeflerin yaptığı tadımlarda Tolğa ve Şadi son ikiye kalan isimler oldu. Final değerlendirmesinin ardından Tolğa rakibinin önüne geçerek gecenin kazananı oldu ve 100 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isimler 17 Eylül 2026
Başlık ResmiMasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isimler 17 Eylül 2026

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef'te haftanın eleme potasında Şiringül, Tolgahan, Faruk ve Şadi bulunuyor. Haftanın ilk takım oyununda Kırmızı Takım'ın dokunulmazlığı kazanmasının ardından Mavi Takım bireysel dokunulmazlık için yarışmıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Şiringül'ü eleme adayı olarak belirlerken takım oylaması sonucunda Tolgahan da potaya gitmişti. Böylece haftanın ilk iki eleme adayı Şiringül ve Tolgahan olarak belirlenmişti.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise üstünlüğü Mavi Takım elde etti. Kaybeden Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığı Kübra kazandı ve eleme adayı olarak Faruk'un ismini verdi. Takım oylamasında ise Şadi haftanın dördüncü eleme adayı oldu

İLGİLİ HABERLER
MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef eleme adayları (16 Eylül 2026)
HABERLER
MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef eleme adayları (16 Eylül 2026)
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
66 YIL SONRA İADE-İ İTİBAR
66 YIL SONRA İADE-İ İTİBAR
Naaşı, Menderes’in yanına taşınacak!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YANLARINA KÂR KALMASIN
YANLARINA KÂR KALMASIN
Fiyat vurgununa ağır yaptırım çağrısı!
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
Fransız devi doğru zamanı bekliyor
ALTIN, FED STRESİNİ ATLATTI!
ALTIN, FED STRESİNİ ATLATTI!
3 haftalık düşüş serisi bitiyor mu?
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
Listenin başında iki yıldız var
BİZZAT
BİZZAT "DEVAM" DEYİP AÇIKLADI
Görevine son verildi ama kalıyor
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
Doğalgazda kademe uyarısı
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
Üniversite kapısı 115 bin kişiye açıldı
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar!
SPK’DAN 130 FONA TASFİYE!
SPK’DAN 130 FONA TASFİYE!
Yedi portföy yönetim şirketine neşter
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Marsilya'yı gole boğdu, Avrupa’ya 3 puanla başladı
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
Hukuk sistemine bütüncül bakış çağrısı
ITALIANO MEST OLDU
ITALIANO MEST OLDU
"42 bin kişiye sarılmak istiyorum"
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
Başıboş köpek sorununda son viraj
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
Terörsüz Türkiye’ye İran’dan destek!
NEW YORK'A GİDİYORLAR!
NEW YORK'A GİDİYORLAR!
Washington’dan İran heyetine vize onayı
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
AB’den Ukrayna’ya 3,3 milyar euroluk yeni destek
AB’den Ukrayna’ya 3,3 milyar euroluk yeni destek
Kaydet
İsrailli Bakan'dan küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
İsrailli Bakan'dan küstah sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Kaydet
Uğur Akay sevenlerini korkuttu! Kazayı sosyal medyadan duyurdu
Ünlü oyuncu eşiyle birlikte kaza geçirdi!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.