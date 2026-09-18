MasterChef ödül oyunu 17 Eylül 2026 sonuçları, yarışmacıların iki aşamalı mücadelesinin ardından belli oldu. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 2020 sezonu şampiyonu Serhat Doğramacı konuk olarak mutfağa gelirken ilk turda burger çeşitleri hazırlandı. İkinci etapta ise yarışmacılar para ödülüne ulaşabilmek için bu kez tatlı tabağıyla şeflerin karşısına çıktı.

17 Eylül MasterChef son bölümünde dokunulmazlık mücadelelerine ara verilerek ödül oyunu oynandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle ilerleyen gecede ilk turu geçen dokuz yarışmacı bireysel mücadeleye devam etti.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gecenin ilk aşamasında 2020 MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı programa konuk oldu. Yarışmacılar cheese smash burger, chili smash burger, old school smash burger, simple smash burger ve white smash burger çeşitlerini hazırlamak için düello usulü mücadele etti. 60 dakikanın ardından yapılan değerlendirmede Armağan, Nurten, Şadi, Enes, Tolgahan, Muhammed, Ayşe, Tolğa ve Faruk ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isimler 17 Eylül 2026

İkinci aşamada yarışmacılardan Cennet Çamuru hazırlamaları istendi. Verilen 30 dakikanın sonunda şeflerin yaptığı tadımlarda Tolğa ve Şadi son ikiye kalan isimler oldu. Final değerlendirmesinin ardından Tolğa rakibinin önüne geçerek gecenin kazananı oldu ve 100 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme potasına giden isimler 17 Eylül 2026

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef'te haftanın eleme potasında Şiringül, Tolgahan, Faruk ve Şadi bulunuyor. Haftanın ilk takım oyununda Kırmızı Takım'ın dokunulmazlığı kazanmasının ardından Mavi Takım bireysel dokunulmazlık için yarışmıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Şiringül'ü eleme adayı olarak belirlerken takım oylaması sonucunda Tolgahan da potaya gitmişti. Böylece haftanın ilk iki eleme adayı Şiringül ve Tolgahan olarak belirlenmişti.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise üstünlüğü Mavi Takım elde etti. Kaybeden Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığı Kübra kazandı ve eleme adayı olarak Faruk'un ismini verdi. Takım oylamasında ise Şadi haftanın dördüncü eleme adayı oldu