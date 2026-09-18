ABD’den İran heyetine vize! Pezeşkiyan ve Arakçi New York'a gidiyor
ABD, Tahran ile tırmanan askeri ve siyasi gerilime rağmen New York'ta düzenlenecek 81. BM Genel Kurulu öncesi İran heyetinin vize başvurularını onayladı. Heyette İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin yer aldığı öne sürüldü.
ABD ile İran arasında siyasi ve askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde Washington’dan dikkat çeken bir diplomatik karar geldi.
ABD yönetimi gelecek hafta düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu öncesinde vize başvurusunda bulunan İranlı yetkililerin başvurularını onayladı.
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VİZEYE YEŞİL IŞIK
ABD Dışişleri Bakanlığı, gelecek hafta New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplantısına katılacak İran heyetinin çekirdek kadrosu ve gerekli personeline vize verilmesine yeşil ışık yakıldığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, "Ev sahibi ülke olarak yükümlülüklerimiz doğrultusunda, İran rejiminin çekirdek heyeti gelecek hafta düzenlenecek BM Genel Kurulu Üst Düzey Haftası’na katılabilecek" dedi.
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ABD 'YASAKLARLA EVET' DEDİ
Yetkili, bu yılki İran heyetinin geçen yılki heyetten daha küçük olacağını belirterek, heyet üyelerinin çeşitli seyahat kısıtlamalarına ve lüks ürün satın almalarına yönelik yasaklara tabi olacağını ifade etti.
PEZEŞKİYAN VE ARAKÇİ HEYETTE
Yerel basında yer alan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, söz konusu çekirdek heyette İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yer aldığı öne sürüldü.