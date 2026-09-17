Terörsüz Türkiye’ye İran’dan destek! Bakan Çiftçi duyurdu: 4’lü mekanizma geliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İçişleri Bakanı İskender Mümini ile görüşmesinde Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini ele aldıklarını açıkladı. İran’ın sürece olumlu yaklaştığını belirten Çiftçi, Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında 4’lü bir mekanizma kurulabileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programına konuk oldu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmelere de değindi.

Sürecin daha önceki girişimlerde olduğu gibi akamete uğramaması için valiliklerle birlikte sahayı yakından takip ettiklerini belirten Bakan Çiftçi, terör örgütünün tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çiftçi, tasfiye sürecinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını belirterek, örgütün Suriye, Irak, İran ve Avrupa’daki unsurları ile uzantılarının da sürecin dışında kalması gerektiğini ifade etti.

MGK KARARI SONRASI 6 AYLIK SÜREÇ BAŞLAYACAK

Çiftçi, mevcut aşamanın tamamlanmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bir karar yayımlayacağını ve bunun ardından 6 aylık yeni bir sürecin başlayacağını söyledi.

Süreci dikkatli şekilde takip ettiklerini belirten Çiftçi, “Kimse bu süreci zehirlemesin, enfekte etmesin, tekrar akamete uğramasın diye bundan sonra terör örgütünün tabii silah bırakması, yani bütün unsurlarıyla tasfiye olması için süreci takip ediyoruz.” dedi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini ile yaptığı görüşmeye de değinen Çiftçi, toplantının önemli başlıklarından birinin Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge olduğunu söyledi.

Suriye’de PKK’nın kolu olarak nitelendirdiği PYD-YPG’nin kendisini tasfiye ederek sisteme entegre olma yönünde adım attığını belirten Çiftçi, Irak’taki çalışmaların da devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İran’da ise PJAK yapılanmasının bulunduğuna dikkat çeken Çiftçi, Suriye’de sürece karşı çıkan bazı unsurların Irak veya İran’a geçebileceğini söyledi.

"İRAN AÇISINDAN DA TEHDİT OLUŞTURABİLİR"

Çiftçi, söz konusu unsurların İran’a geçerek burada yeniden güç kazanmalarının İran açısından da güvenlik tehdidi oluşturabileceğini dile getirdi.

Bu nedenle sürecin yalnızca Türkiye, Suriye veya Irak'la sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Çiftçi, bütün bölgede terörün tasfiyesi için İran’ın desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye’ye İran’dan destek! Bakan Çiftçi duyurdu: 4’lü mekanizma geliyor

İran İçişleri Bakanı Mümini’nin bu öneriye son derece olumlu yaklaştığını aktaran Çiftçi, İran tarafının terör örgütünün silah bırakması konusundaki yaklaşımına da dikkat çekti.

Çiftçi, “Hatta terör örgütü silahları bırakmadan bu iş tamamıyla barış süreci başlamaz diye fikirlerini beyan ettiler.” dedi.

İran’ın terörsüz bölge konusunda sürece olumlu yaklaştığını gördüğünü belirten Çiftçi, bunun bölgenin güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

TERÖRSÜZ BÖLGE İÇİN 4'LÜ MEKANİZMA ÖNERİSİ

Çiftçi, görüşmede gündeme gelen iş birliğinin daha geniş bir mekanizmaya dönüştürülebileceğini açıkladı.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında dörtlü bir mekanizma kurulmasını öneren Çiftçi, konunun önümüzdeki günlerde mevkidaşlarıyla yeniden masaya yatırılacağını söyledi.

Türkiye’nin farklı alanlarda ikili ve üçlü mekanizmalar kurduğunu hatırlatan Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki iş birliğini örnek gösterdi.

Gürcistan ziyaretinde de Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele konusunda üçlü mekanizma kurulmasını gündeme getirdiğini belirten Çiftçi, benzer bir modelin “terörsüz bölge” hedefi için de uygulanabileceğini ifade etti.

Çiftçi, “Önümüzdeki günlerde mevkidaşlarımla bu konuyu da tekrar bir masaya yatıracağız.” dedi.