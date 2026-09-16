KAAN ve HÜRJET'te kritik eşik! ABD'li şirket Türkiye planını açıkladı

İSPANYA İÇİN YENİ İZİN SÜRECİ

HÜRJET'in İspanya'ya ihracat sürecine de değinen Akdemir, askeri projelerde motor tedariki için ABD hükümetinin izninin gerektiğinden bahsetti.

Mevcut HÜRJET başvurusunun eğitim faaliyetleri ve Türk Hava Kuvvetleri için yapıldığını belirten Akdemir, yeni bir kullanıcı söz konusu olduğunda yeni başvuru gerektiğini söyledi:

"Yeni bir kullanıcı için tekrar bir başvuru yapılıyor. İspanya için de benzer süreç işliyor."

Akdemir, küresel tedarik alanında bazı sıkıntılar bulunduğunu ancak İspanya için belirlenen takvime uyulması amacıyla çalıştıklarını ileri sürdü.