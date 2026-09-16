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Spor

Formula 1'de 2027 takvimi açıklandı: Türkiye Grans Prix'si, 1-3 Ekim'de İstanbul'da

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Formula 1'de 2027 takvimi açıklandı: Türkiye Grans Prix'si, 1-3 Ekim'de İstanbul'da

Formula 1 yönetimi, 2027 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini açıkladı. Türkiye Grand Prix'si, 1-2 Ekim tarihlerinde antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. 3 Ekim 2027'de 5 kırmızı ışık yeniden TOSFED İstanbul Park’ta yanacak.

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Altı yılın ardından Formula 1 heyecanı, dünyanın en iyi pilotlarını ve binlerce motor sporları tutkununu, kıtaları birbirine bağlayan dünyanın en etkileyici şehirlerinden biri olan İstanbul’da yeniden bir araya getirecek. Türkiye Grand Prix'si, şampiyonanın teknik açıdan en zorlu pistleri arasında yer alan TOSFED İstanbul Park’ta 10'uncu kez gerçekleştirilecek.

Formula 1 2027 takvimi
Başlık ResmiFormula 1 2027 takvimi

HIZ VE KUSURSUZLUK İÇİN TASARLANMIŞ BİR PİST

Pilotlar hem araç hem de pilot performansını zorlayan, belirgin kot farklarına sahip ve geçiş fırsatları sunan yaklaşık 5,3 kilometrelik TOSFED İstanbul Park pistinde mücadele edecek. Özellikle TOSFED İstanbul Park’ı dünya çapında tanınır hale getiren çoklu apeksli 8'inci viraj, pilotları zorlarken Formula 1 seyircisinin en çok ilgisini çeken bölümlerin başında gelecek. Taraftarlar aynı zamanda, hız, ritim ve teknik zorlukların heyecan verici birleşimi sayesinde, pistte rekabetçi yarışlara ve dramatik anlara tanıklık edecek.

Formula 1’in Türkiye’ye dönüşüyle birlikte İstanbul, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından birine yeniden ev sahipliği yapacak. Organizasyonun spor turizmine, şehir ekonomisine, uluslararası medya görünürlüğüne ve Türkiye’nin marka değerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

"TAKVİMİN AÇIKLANMASIYLA BİZ DE VİTES YÜKSELTİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, takvimin açıklanmasının Formula 1 Türkiye Grans Prix 2027 hazırlıkları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

Formula 1 yarış takviminin açıklanmasıyla birlikte, biz de hazırlıklarımızda vites yükseltiyoruz. Önümüzdeki süreçte İstanbul’un tarihini, kültürünü, gastronomisini ve hayat tarzını Formula 1’in küresel etkisiyle buluşturan önemli projeleri hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki güçlü konumunu daha da ileriye taşımak üzere önemli adımlar atıyoruz. Amacımız başarılı bir Formula 1 Türkiye Grand Prix 2027 organizasyonu ile spor turizmini canlandırmak ve şehrin ekonomisine katkıda bulunmak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak
Başlık ResmiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak

“TÜRKİYE OLARAK HAZIRIZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonları için bir destinasyon olarak konumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Türkiye artık yalnızca uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan değil, dünyanın en büyük spor organizasyonlarının adresi olan bir ülkedir. FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027’de bunun en güçlü örneklerinden biri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduğumuz güçlü spor altyapımız ve büyük organizasyon tecrübemizle, İstanbul’da tüm dünyaya yakışır bir Formula 1 deneyimi yaşatacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak hazırız ve bu büyük organizasyonu heyecanla bekliyoruz.

Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başlık ResmiTürkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

“TOSFED İSTANBUL PARK, FORMULA 1'E HAZIRLANIYOR”

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yarış için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

Yarışa kadar TOSFED İstanbul Park’ı, F1’in en yüksek standartlarına göre modernize ederken, tüm seyircilerimize benzersiz bir yarış deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki yarış tutkunlarını ve yabancı misafirlerimizi şimdiden Türkiye Grand Prix heyecanını paylaşmaya davet ediyoruz.

Formula 1'de sezonun 17'nci yarışına, Türkiye ev sahipliği yapacak.
Başlık ResmiFormula 1'de sezonun 17'nci yarışına, Türkiye ev sahipliği yapacak.

“CATCH IF YOU CAN” FİLMİ DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYÜOR

Yarış tarihinin netleşmesiyle birlikte Formula 1 Türkiye Grand Prix 2027’ye yönelik uluslararası tanıtım çalışmalarında da yeni bir aşamaya geçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan “Catch It If You Can” tanıtım filmi 570 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

Önümüzdeki dönemde İstanbul’un küresel görünürlüğü; uluslararası medya projeleri, dijital kampanyalar, uluslararası içerik üreticileriyle iş birlikleri ve İstanbul merkezli küresel tanıtım atağıyla daha da güçlendirilecek.

Formula 1 Türkiye Grand Prix 2027, TOSFED’in uzun yıllara yayılan girişim ve çalışmaları sonucunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yeniden yarış takvimine dahil edildi. Formula 1 yarışları, 2027-2031 yılları arasında TOSFED organizasyonunda TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Biletler ve resmi duyurular için turkishgp.tosfed.org.tr sayfasına ön kayıt yaptırılabilir.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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