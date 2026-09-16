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Spor

ÖZEL│Trabzonspor'a giden Thomas Reis için Ludogorets'te büyük üzüntü: Herkesi şampiyonluğa inandırdı

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ÖZEL│Trabzonspor'a giden Thomas Reis için Ludogorets'te büyük üzüntü: Herkesi şampiyonluğa inandırdı

Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir dönem Samsunspor’da görev yapan Thomas Reis ile anlaşma sağladı. Temmuz ayından beri Ludogorets'in başında bulunan 52 yaşındaki teknik adam, resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon’a geldi. Bulgar futbol muhabirleri, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Trabzonspor, bir dönem Samsunspor ile Süper Lig’de ve Avrupa Kupalarında ilklere imza atan Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Resmî sözleşmeye imza atmak üzere Trabzon’a gelen Reis, taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Kısa süreliğine de olsa tecrübeli teknik adamı takip eden Ludogorets muhabirleri, Türkiye Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu.

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DONEV: ZOR DÖNEMDE SORUMLULUK ÜSTLENDİ

Thomas Reis’in iki aylık süre zarfında Bulgar ekibine kattıklarıyla ilgili düşüncelerini aktaran Topsport.bg Başeditörü Donislav Donev, “Reis’i takdir ediyorum çünkü Ludogorets'in sorumluluğunu son derece zor bir dönemde üstlendi. Kulüp 14 yıl aradan sonra ilk defa şampiyonluğu kazanamamıştı ve takvim yılının başından bu yana ‘Yeşiller’in performansı giderek daha istikrarsız ve sallantılı bir hal almıştı. Ne yazık ki takımın kupasız tamamlanan sezon yüzünden zihnen çöktüğü bir dönemde göreve getirildi. Tüm bunlara rağmen Ludogorets'te yeni temeller atma girişimi artık göze çarpıyordu ve Reis'in kendine has tarzı kendini belli etmeye başlıyordu. Bulgaristan'da zaman önemli bir meseledir; kulüpler genellikle hızlı sonuçlar alamadıklarında sabırlarını yitirirler. Kulüpte yalnızca birkaç aydır görev yapmasına rağmen Alman teknik adamın takımı eski gücüne kavuşturduğuna inanıyorum.” dedi.

Reis'ın yönetimindeki Ludogorets, ligde 9 maçta 23 puan toplayarak, lider Levski Sofia'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Başlık ResmiReis'ın yönetimindeki Ludogorets, ligde 9 maçta 23 puan toplayarak, lider Levski Sofia'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

STEFANOV: LUDOGORETS İÇİN DEZAVANTAJ

Dsport.bg ve Darik Radio muhabiri İvo Stefanov, Ludogorets taraftarlarının Reis’in Trabzonspor ile anlaşmasının ardından verdikleri tepkiyi şu sözlerle değerlendirdi:

Taraftarlar, kesinlikle mutlu değiller çünkü amaç Thomas Reis'in takımı yeniden zirveye taşıması ve lig şampiyonluğunu tekrar kazanmasıydı. Şimdi Ludogorets'in yeni bir teknik direktör araması gerekiyor ve kulüp, yerini dolduracak bir isim konusunda hazırlıklı değil. Bu özellikle de yeni teknik direktörün hem oyunculara aşina olmayacağı hem de takımın sezon öncesi hazırlık çalışmalarını yürütme fırsatı bulamamış olacağı düşünüldüğünde şüphesiz Ludogorets için bir dezavantaj. Thomas Reis, bir Alman teknik direktör olması nedeniyle Razgrad'da büyük beklentilerle karşılandı; zira Ludogorets çevresindeki herkes, onun takımı yeniden şampiyonluğa taşıyacağını umuyordu.

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IVANOV: ÇOK ZEKİ BİR TAKTİKÇİ

Alman çalıştırıcının taktiksel yönüyle ilgili tespitlerde bulunan Sportal.bg muhabiri Ilia Ivanov, “Thomas Reis, gördüğüm kadarıyla çok zeki bir taktikçi. Rakiplerini nasıl analiz edeceğini ve her şeyden önce maç sırasında gerekli değişiklikleri nasıl yapacağını biliyor. Saha içindeki farklı durumlara tepki verme yeteneği, en güçlü özelliklerinden biridir. Tecrübeli bir antrenör olduğu çok açık. Yine de yeteneklerini daha net görebilmek için onu CSKA veya Levski gibi doğrudan bir rakibe karşı oynarken görmek isterdim.” diye konuştu.

BORISOV: TRABZONSPOR’DA BASKI YÜKSEK

Trabzonspor’un tercihiyle ilgili düşüncelerini aktaran Tema Sport muhabiri Teodor Borisov, “Reis'in Samsunspor'daki başarısı, Türkiye'de çalışabileceğini gösteriyor. Trabzonspor'un üzerindeki baskı, Mohamed Salah transferi nedeniyle şu sıralar her zamankinden daha yüksek olsa da ortadaki cazibe gerçekten çok büyük. Dahası, (rakiplerden birinin CSKA olduğu) Avrupa'da mücadele edecek olmak ekstra bir motivasyon kaynağı ve kişisel anlamda onun için ileriye dönük bir adım olacaktır. İşin gerçeği, sezon çoktan başlamışken eylül ortasında boşta kaliteli bir teknik direktör bulmak zordur; bu nedenle böyle bir hamle, bir riskten ziyade güvenli bir tercihtir.” ifadelerini kullandı.

Başlık ResmiDaha önce Samsunspor'u çalıştıran Thoma Reis, Şubat 2026'da Karadeniz ekibinden ayrılmıştı.
Başlık ResmiBaşlık ResmiDaha önce Samsunspor'u çalıştıran Thoma Reis, Şubat 2026'da Karadeniz ekibinden ayrılmıştı.

TOMOV: LİGİNİZİ AVUCUNUN İÇİ GİBİ BİLİYOR

Son olarak 52 yaşındaki teknik adamın bordo-mavili ekipteki başarı şansına değinen Telegraph-Matchcast muhabiri Ekaterina Tomova ise, “Reis, Samsunspor'u çalıştırırken Türkiye'de büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Ligi’ni avucunun içi gibi biliyor ve özellikle elinin altındaki Mohamed Salah ve Fabinho gibi üst düzey oyuncularla Trabzonspor'da da kesinlikle harika sonuçlar elde edebilir. Onun için başlıca zorluklardan biri, onlarla hızla ortak bir paydada buluşmak ve onları motive etmek olacaktır. Her şey takımının ilk birkaç maçında neler göreceğimize bağlı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile rekabet etmek şampiyonluk yarışını zorlaştırıyor ancak bana göre Türkiye'de ligi üçüncü veya dördüncü sırada bitirmek ve buna ek olarak Konferans Ligi'nde iyi bir performans sergilemek gayet mümkün.” şeklinde konuştu.

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