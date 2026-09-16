Mourinho, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! "Benim en önemli oyuncum"

Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Elche deplasmanına çıktı. Karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta Matias Dituro'nun kendi kalesine gönderdiği topla öne geçen Real Madrid, 33. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Ev sahibi ekibin 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino ile beraberliği yakalamasıyla mücadelenin son bölümleri büyük heyecana sahne oldu.

Elche kalesine yüklenen Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle haftayı galibiyetle kapattı.

Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Mücadelenin ardından teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında Arda Güler ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arda'nın harika bir performans sergilediğini belirten Mourinho, genç oyuncunun üst düzey bir oyun ortaya koyduğunu söyledi. Jose Mourinho sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar bana diyecek, 'Jose neden 68. dakikada Arda'yı oyundan aldın?' Dinleyin, 68 dakika umurumda değil. Bu gece 68 dakikada bu çocuk, bazı oyuncuların 3 ayda yaptığından daha fazla fırsat oluşturdu ve daha fazla vizyon gösterdi. Elche'ye karşı bu gece inanılmazdı. Vizyonu eşsiz. Topu alıyor ve sahadaki herkesten iki adım önceki şeyleri görüyor. Şu anda Arda benim en önemli oyuncum."