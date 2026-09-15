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Spor

Trabzonspor yeni hocasını buldu! Thomas Reis yarın sahaya çıkıyor

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Trabzonspor yeni hocasını buldu! Thomas Reis yarın sahaya çıkıyor

Fatih Tekke sonrası Hüseyin Çimşir yönetiminde aradığı çıkışı bulamayan Trabzonspor, teknik direktörünü buldu. Bordo-mavililer, daha önce Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis ile anlaşmaya varırken yarın takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

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Fatih Tekke döneminin ardından dümene geçen Hüseyin Çimşir'le de aradığı ivmeyi yakalayamayan ve teknik direktör arayışlarına hız veren Trabzonspor, yeni hocasını buldu. Bordo-mavililerin, son olarak Samsunspor'da görev yapan Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel jetiyle bugün Bulgaristan’dan Trabzon'a geldi. Reis yarın takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.

Trabzonspor yeni hocasını buldu! Thomas Reis yarın sahaya çıkıyor
Başlık ResmiTrabzonspor yeni hocasını buldu! Thomas Reis yarın sahaya çıkıyor
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Alman teknik direktör Türkiye'de Samsunspor'u Temmuz 2024-Şubat 2026 döneminde çalıştırmıştı.

Trabzonspor yeni hocasını buldu! Thomas Reis yarın sahaya çıkıyor
Başlık ResmiTrabzonspor yeni hocasını buldu! Thomas Reis yarın sahaya çıkıyor

Reis yönetimindeki Samsunspor,'da 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.

Alman çalıştırıcı bu maçlar sonunda 1.63'lük puan ortalaması elde etmişti.

Trabzonspor yeni hocasını buldu! Thomas Reis yarın sahaya çıkıyor
Başlık ResmiTrabzonspor yeni hocasını buldu! Thomas Reis yarın sahaya çıkıyor

LUDOGORETS İLE 11 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDI

53 yaşındaki çalıştırıcı Bulgaristan temsilcisinin başında bu sezon 11 maça çıkarken 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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