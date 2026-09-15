Bakırköy'de İETT otobüsü adeta alev topuna döndü! Faciaya ramak kala...

Bakırköy'de D-100 kara yolunda seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün yolcuları tahliye ettiği olayda otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangından etkilenen yolcu olmadığı bildirildi.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, Bakırköy mevkisinde alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yan yola çekerek yolcuları tahliye etti. Sürücü, ardından alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Bakırköyde İETT otobüsü adeta alev topuna döndü! Faciaya ramak kala...

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.

Yangın nedeniyle yan yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bakırköyde İETT otobüsü adeta alev topuna döndü! Faciaya ramak kala...

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT'den yapılan açıklamada, 98 Fenertepe-Bakırköy hattında görev yapan İstanbul Halk Otobüsleri Kooperatifine ait özel halk otobüsünün motor kısmında yanma meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü ve olaydan etkilenen yolcu bulunmadığı kaydedildi.

İETT açıklamasında, "Kurumumuzca söz konusu olayla ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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