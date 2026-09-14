Venedik Film Festivali’nde jüri özel ödülünü alan “NAZA”, Gazze’deki İsrail katliamının sistematik olduğunu ortaya koyan İsrailli askerî yetkililerin ifadelerine yer verdi.

83. Venedik Film Festivali’nde büyük mükâfat olan Altın Aslan, Nazi döneminde geçen tarihî bir hikâyeyi anlatan “Woman Unknown”un, jüri özel ödülü ise Gazze’deki sistematik İsrail katliamını ele alan “NAZA”nın oldu.

Dünyanın en eski film festivali olan organizasyonun önceki akşam Lido Adası’ndaki ödül gecesinde öne çıkan “NAZA”, İsrailli Yuval Abraham ve Rachel Szor tarafından 3 sene boyunca Tel Aviv’deki çatılarda gizlice çekildi.

Gazze’deki katliamda kullanılan askerî stratejileri işleyen dokümanter filmde, istihbarat subaylarının da aralarında olduğu 24 İsrailli askerî yetkilinin ifadelerine yer veriliyor. Film, yapay zekâ destekli teknolojilerle Filistinli sivillerin sistematik olarak öldürüldüğüne dair bilgiler sunuyor. Eserin adı da istihbarat servisinin Gazze’ye yapılacak bir hava saldırısında kaç sivilin öleceğini tahmin etmek için kullandığı bir kısaltmadan geliyor.

Venedik Film Festivali: İsrail’in katliamını belgeleyen yapıma ödül

İSRAİL KATLİAMI TESADÜFİ DEĞİL

Ödül töreninde söz alan Abraham “Konuştuğumuz İsrailli istihbarat görevlileri bize bu katliamın tesadüfi değil, sistematik olduğunu, bilinçli bir tasarıma, cinayet eylemlerine ve Filistinlilerin tamamen şeytanlaştırılmasına dayalı politikalara dayandığını anlattılar” diyor.

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