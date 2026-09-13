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Dünya

İsrail basınından Erdoğan itirafı! "Görmezden gelmek zor"

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İsrail basınından Erdoğan itirafı!

İsrail basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi Orta Doğu’da görmezden gelinmesi zor bir aktöre dönüştürdüğünü yazdı. Ankara’nın Washington ve Arap dünyasındaki nüfuzunun arttığına dikkat çekilen analizde, Türkiye’nin İsrail karşısında giderek daha güçlü bir rakip haline geldiği belirtildi.

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İsrail’'de yayımlanan Calcalist ekonomi gazetesinde çıkan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını önemli ölçüde genişlettiğine işaret edildi. Yazıda, "Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör; İsrail içinse çevresindeki alanlarda giderek daha fazla nüfuz sahibi bir rakip haline getirdi." ifadesine yer verildi.

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Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin bu yıl da kötüleşmeye devam ettiğini, ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığını vurgulayan yazıda, Türkiye Ticaret Bakanlığının İsrail ile doğrudan ticaretin Mayıs 2024'ten bu yana sıfır seviyesinde olduğu yönündeki verilerine atıf yapıldı. Ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılı bölgesel arenada daha güçlü ve İsrail’e karşı daha hasmane bir konumda tamamladığı” kaydedildi.

GERİLİM SURİYE SAHASINA TAŞINDI

Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin odağının on binlerce Filistinli sivilin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin yanı sıra Suriye sahasına da genişlediği belirtildi. Ankara'da İsrail'in Suriye’nin güvenliğine zarar veren saldırılarının Türkiye'ye de tehdit oluşturduğu görüşünün hakim olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin "ana hamilerinden biri haline geldiğinin" altını çizen yazıda, Ankara’nın Şam yönetimine güvenlik alanında destek verdiği ve iki ülke arasında daha derin bir ticari entegrasyon sağlanması için çabaladığı, iki yıl içinde Suriye ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlediği aktarıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını önemli ölçüde genişlettiğinin altını çizen yazıda, Ankara’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Gazze Barış Kurulu’nun kurucuları arasında yer aldığı, Pakistan ve Suudi Arabistan ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzaladığı hatırlatıldı.

ABD ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere değinilen yazıda, Başkan Trump'ın 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığına işaret edildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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