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Uyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi

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Uyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, uyuşturucu baronları ve uluslararası suç ağlarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek Mersin’de düzenlenen operasyonun detaylarını açıkladı. Brezilya’dan Mersin Limanı’na gelen bir geminin su altındaki gövdesine gizlenen yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu bildirildi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in uyuşturucu baronları ve uluslararası suç ağlarına yönelik kararlı mesajları sürüyor. Uyuşturucu ile mücadelede yalnızca sokaktaki satıcılara değil, organizasyonların finansörlerine, sevkiyat ağlarına ve baronlarına kadar uzanan bir mücadele yürütüleceğini vurgulayan Gürlek, son günlerde peş peşe düzenlenen operasyonları kamuoyuyla paylaşıyor.

Uyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi
Başlık ResmiUyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi

Daha önce uyuşturucu baronlarının nerede saklanırsa saklansın devletin takibinden kaçamayacağını belirten Gürlek, iki gün önce İstanbul’da 2017’den beri firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut’un yakalandığını duyurmuştu. Gürlek, bu kez Mersin’de gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Güney Amerika’dan deniz yoluyla getirilen kokainin sevkiyatını planlayan uyuşturucu ağına yönelik operasyonda, Brezilya’dan Mersin Limanı’na gelen bir geminin su altındaki gövdesine gizlenmiş yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi.

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UYUŞTURUCUYU GEMİNİN GÖVDESİNE GİZLEMİŞLER

Bakan Gürlek’in aktardığı bilgilere göre operasyon, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda, Güney Amerika’dan deniz yoluyla getirilen kokainin geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar aracılığıyla çıkarılması ve batı illerine sevk edilmesinin planlandığı belirlendi.

Uyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi
Başlık ResmiUyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi

Brezilya’dan hareket ederek Mersin Limanı’na yanaşan CSPC PISCES isimli gemide arama yapıldı. Aramada geminin gövdesinin alt kısmında bulunan motor soğutma suyu bölümüne gizlenmiş yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri bulundu.

Uyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi
Başlık ResmiUyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi

1,5 MİLYAR LİRALIK UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 9 şüpheli de yakalandı.

Şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi
Başlık ResmiUyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi

“BARONLARA GEÇİT YOK”

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu baronları ve uluslararası suç ağlarının peşinde olduklarını vurguladı. Gürlek, daha iki gün önce İstanbul’da 2017’den bu yana firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen suç örgütünün lideri İslam Yakut’un yakalandığını hatırlattı.

Uyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi
Başlık ResmiUyuşturucu baronlarına büyük darbe! 1,5 milyar liralık kokain ele geçirildi

Mersin’deki operasyonun da uyuşturucu ağlarına yönelik mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Gürlek, operasyonu yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Gürlek, gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar sürdürüleceğini belirterek, “Zehir tacirlerine müsamaha yok. Baronlara geçit yok” mesajını verdi.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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