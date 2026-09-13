Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin elbisesi, kaldığı çadırdan 2 kilometre uzaklıkta kanlı ve parçalanmış halde bulundu. Bebeğin annesi, Büşra’yı babasının para karşılığında sattığını iddia ederken, baba ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır’dan Sivas’a sürülerini getiren Balıkçı ailesinin 11 aylık bebekleri Büşra, sırra kadem bastı. Büşra bebeğin kanlı ve parçalanmış elbiselerine ulaşılırken, annenin iddiası ise kan dondurdu.

Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam saatlerinde 11 aylık bebeği Büşra’ya yemeğini yediren anne Elif Balıkçı (27) çocuğunu çadırda uyuttu. Anne, yan taraflarında bulunan başka bir çadıra geçti.

Kısa bir süre sonra çadıra geri dönen anne Elif Balıkçı, çocuğunun çadırda olmadığını gördü. Çadırda ve çevresinde çocuğunu bulamayan anne, durumu sürülerini yaylaya otlatmaya götüren eşi Yusuf Balıkçı'ya bildirdi. Baba Yusuf Balıkçı da çadırda ve çevresinde tüm aramalarına rağmen bebek Büşra'yı bulamadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma, ailenin ve çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Baba Yusuf Balıkçı olay günü akşam saatlerinde Büşra'nın yemeğini yediğini, kendisi ile oyunlar oynadığını ve daha sonra uyuduğunu söyledi.

Sivas’ta sır olay! Kayıp Büşra bebeğin annesinden kan donduran iddia, tek bir iz bulundu, baba gözaltında

KANLI VE PARÇALANMIŞ ELBİSELERİ BULUNDU

Dünkü arama ve tarama faaliyetlerinde çadırın 2 kilometre uzağında 2 gün boyunca aranan bebeğin kanlı ve parçalanmış elbiselerine ulaşıldı.

Sivas’ta sır olay! Kayıp Büşra bebeğin annesinden kan donduran iddia, tek bir iz bulundu, baba gözaltında

“BABASI PARA KARŞILIĞI SATTI”

Büşra bebeğe ne olduğuna dair gizem sürerken, ailenin ifadeleri de kafa karıştırdı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. İfadesi alınan anne kızının para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti.

Sivas’ta sır olay! Kayıp Büşra bebeğin annesinden kan donduran iddia, tek bir iz bulundu, baba gözaltında

BABAYA SORUŞTURMA

Anne E.B'nin ifadesinde, olay günü akşam saatlerinde beyaz renkli bir aracın geldiğini araçtan inen iki kişiden birinin bebeği aldığını, bebeğin eşi tarafından verildiğini ileri sürdü. Anne ayrıca olayın K.D., Ö.B., R.B., M.R.B tarafından kurgulandığını iddia etti.

5 GÖZALTI

Annenin itiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Baba Yusuf Balıkçı, olayla ilişkisi olduğu düşünülen akrabaları M.R.B. (60) ile çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve R.B. (45) gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sivas Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISivas

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