Bir mesajla 20 yıllık sır çözüldü! "Kardeşim" dediği arkadaşı öz kardeşi çıktı

Hindistan'da doğduktan sonra farklı aileler tarafından evlat edinilen ve Hollanda'da büyüyen iki kadının hikayesi yıllar sonra yapılan DNA testiyle bambaşka bir hal aldı.

Gençliklerinde tanışan, aralarındaki benzerlik nedeniyle birbirlerine "kardeşim" diye hitap eden ikili, uzun yıllar sonra gerçekten aynı anne ve babadan dünyaya gelen öz kardeşler olduklarını öğrendi.

1980'li yılların başında Hindistan'ın Mumbai kentinde doğan Geltink ile Tijssen, henüz birkaç aylıkken farklı yetimhanelerden iki ayrı Hollandalı aile tarafından evlat edinildi.

İkilinin yolları 1990'lı yıllarda, ergenlik dönemlerinde evlat edinme kurumu tarafından düzenlenen bir etkinlikte kesişti. Arkadaşları daha ilk karşılaşmada ikisinin birbirine şaşırtıcı derecede benzediğini fark etti.

Geltink o anları, "Arkadaşlarımız bize aynaya bakmamızı söyledi. Burnumuzun aynı olduğunu, hatta aynı şekilde güldüğümüzü fark ettim. Akşam yemeği boyunca ona bakıp durdum." şeklinde anlattı.

Bir mesajla 20 yıllık sır çözüldü! Yıllardır kardeşim demesinin nedeni başkaymış

BİRBİRLERİNE YILLARCA "KARDEŞİM" DİYE HİTAP ETTİLER

Aralarında biyolojik bir bağ bulunduğunu bilmeyen ikili, kısa sürede yakın arkadaş oldu. Telefon numaralarını ve adreslerini paylaşarak yıllarca mektuplaştılar.

İki arkadaşın mektuplarında birbirlerine "kardeşim" diye hitap etmesi ise yıllar sonra çok farklı bir anlam kazanacaktı.

Okuldan arkadaşlarına ve müzik zevklerine kadar birçok ortak noktaları olduğunu keşfeden ikilinin yolları yaklaşık 15 yıl önce ayrıldı. Tijssen Fransa'ya taşınırken Geltink'in de çocuk sahibi olmasıyla iletişimleri zamanla koptu.

DNA TESTİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Geltink 2017'de DNA testi yaptırdı ancak uzun süre yakın akraba eşleşmesi bulamadı. Bu yıl ise telefonunda yer açmak için kullandığı DNA uygulamasını sildi.

20 Mayıs'ta Tijssen'den gelen "Beni hatırlıyor musun?" mesajı ise yıllardır bilinmeyen gerçeğin kapısını açtı.

Tijssen, nisanda yaptırdığı DNA testinin sonucunu eski arkadaşına gönderdi. Geltink uygulamayı yeniden yükleyip sonucu kontrol ettiğinde karşısına çıkan eşleşme şaşkınlık oluşturdu.

Test sonuçlarına göre iki eski arkadaş, aynı anne ve babadan dünyaya gelen öz kardeşlerdi.

Geltink, "Bir anda adrenalin patlaması yaşadım ve ağlamaya başladım. Minal, yıllardır beklediğim eksik yapboz parçasıydı. Zaten birbirimize kardeş diyorduk. DNA sonucu bütün sezgilerimizin doğru olduğunu doğruladı." diye konuştu.

"BÜTÜN BU SÜRE BOYUNCA KARDEŞTİK"

İki kardeş ağustosta yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Buluşmada gözyaşları, sarılmalar ve kahkahalar birbirine karıştı.

Tijssen ise gerçeği öğrendiği anı, "Meena, kardeşim... İnanamadım. Kardeş olduğumuzu bilmeden önce zaten arkadaştık. Aslında bütün bu süre boyunca kardeştik, sadece bilmiyorduk." sözleriyle anlattı.

İki kardeş artık sık sık görüşüyor ve aileleri de birbirleriyle tanıştı. Bundan sonraki en büyük isteklerinden biri ise doğdukları yere birlikte dönmek.

Geltink, "Bir gün Mumbai sokaklarında birlikte yürümek istiyoruz." dedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası