Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Bir mesajla 20 yıllık sır çözüldü! "Kardeşim" dediği arkadaşı öz kardeşi çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bir mesajla 20 yıllık sır çözüldü!

Hindistan'da doğduktan sonra farklı aileler tarafından evlat edinilen ve Hollanda'da büyüyen iki kadının hikayesi yıllar sonra yapılan DNA testiyle bambaşka bir hal aldı.

Kaydet
a- | +A

Gençliklerinde tanışan, aralarındaki benzerlik nedeniyle birbirlerine "kardeşim" diye hitap eden ikili, uzun yıllar sonra gerçekten aynı anne ve babadan dünyaya gelen öz kardeşler olduklarını öğrendi.

1980'li yılların başında Hindistan'ın Mumbai kentinde doğan Geltink ile Tijssen, henüz birkaç aylıkken farklı yetimhanelerden iki ayrı Hollandalı aile tarafından evlat edinildi.

İkilinin yolları 1990'lı yıllarda, ergenlik dönemlerinde evlat edinme kurumu tarafından düzenlenen bir etkinlikte kesişti. Arkadaşları daha ilk karşılaşmada ikisinin birbirine şaşırtıcı derecede benzediğini fark etti.

Geltink o anları, "Arkadaşlarımız bize aynaya bakmamızı söyledi. Burnumuzun aynı olduğunu, hatta aynı şekilde güldüğümüzü fark ettim. Akşam yemeği boyunca ona bakıp durdum." şeklinde anlattı.

Bir mesajla 20 yıllık sır çözüldü! Yıllardır kardeşim demesinin nedeni başkaymış
Başlık ResmiBir mesajla 20 yıllık sır çözüldü! Yıllardır kardeşim demesinin nedeni başkaymış

BİRBİRLERİNE YILLARCA "KARDEŞİM" DİYE HİTAP ETTİLER

Aralarında biyolojik bir bağ bulunduğunu bilmeyen ikili, kısa sürede yakın arkadaş oldu. Telefon numaralarını ve adreslerini paylaşarak yıllarca mektuplaştılar.

İki arkadaşın mektuplarında birbirlerine "kardeşim" diye hitap etmesi ise yıllar sonra çok farklı bir anlam kazanacaktı.

Okuldan arkadaşlarına ve müzik zevklerine kadar birçok ortak noktaları olduğunu keşfeden ikilinin yolları yaklaşık 15 yıl önce ayrıldı. Tijssen Fransa'ya taşınırken Geltink'in de çocuk sahibi olmasıyla iletişimleri zamanla koptu.

DNA TESTİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Geltink 2017'de DNA testi yaptırdı ancak uzun süre yakın akraba eşleşmesi bulamadı. Bu yıl ise telefonunda yer açmak için kullandığı DNA uygulamasını sildi.

20 Mayıs'ta Tijssen'den gelen "Beni hatırlıyor musun?" mesajı ise yıllardır bilinmeyen gerçeğin kapısını açtı.

Tijssen, nisanda yaptırdığı DNA testinin sonucunu eski arkadaşına gönderdi. Geltink uygulamayı yeniden yükleyip sonucu kontrol ettiğinde karşısına çıkan eşleşme şaşkınlık oluşturdu.

Test sonuçlarına göre iki eski arkadaş, aynı anne ve babadan dünyaya gelen öz kardeşlerdi.

Geltink, "Bir anda adrenalin patlaması yaşadım ve ağlamaya başladım. Minal, yıllardır beklediğim eksik yapboz parçasıydı. Zaten birbirimize kardeş diyorduk. DNA sonucu bütün sezgilerimizin doğru olduğunu doğruladı." diye konuştu.

"BÜTÜN BU SÜRE BOYUNCA KARDEŞTİK"

İki kardeş ağustosta yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Buluşmada gözyaşları, sarılmalar ve kahkahalar birbirine karıştı.

Tijssen ise gerçeği öğrendiği anı, "Meena, kardeşim... İnanamadım. Kardeş olduğumuzu bilmeden önce zaten arkadaştık. Aslında bütün bu süre boyunca kardeştik, sadece bilmiyorduk." sözleriyle anlattı.

İki kardeş artık sık sık görüşüyor ve aileleri de birbirleriyle tanıştı. Bundan sonraki en büyük isteklerinden biri ise doğdukları yere birlikte dönmek.

Geltink, "Bir gün Mumbai sokaklarında birlikte yürümek istiyoruz." dedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
Ders zili çalmadan güvenlik seferberliği başladı
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
Gösterişli şov sonrası soruşturma genişletildi
"EN BÜYÜK ENDİŞEM..."
Gençlere ve ailelere kritik uyarılar
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı’nın masasındaki son anket!
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
KURALLAR SİL BAŞTAN!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
BU OKULDA HERKES İKİZ
BU OKULDA HERKES İKİZ
Aynı sırada oturuyorlar, öğretmenleri de karıştırıyor
TRUMP'A KARŞI AVRUPA HAMLESİ!
TRUMP'A KARŞI AVRUPA HAMLESİ!
Ankara detayına dikkat çektiler
FED KORKUSU PİYASALARI VURDU!
FED KORKUSU PİYASALARI VURDU!
Altın, petrol, buğday... Hangi emtia nasıl etkilendi?
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
Şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
İran'ın hedefinde Mekke İttifakı var
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
İstanbul'u bırakıp köye döndü, 5 yılda üretimi katladı
BU YILIN YOL HARİTASINI AÇIKLADI!
BU YILIN YOL HARİTASINI AÇIKLADI!
Bakan Tekin'den önemli mesajlar
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
Bankalar açıkladı, işte aylık ödeme tutarları…
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
Bağışları sadece kumara yatırmamış
'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'
'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'
Yapay zeka devinin CEO'sundan korkutan itiraf!
FORMALARDA KORKUNÇ TUZAK!
FORMALARDA KORKUNÇ TUZAK!
Okul alışverişine çıkan veliler dikkat!
SÜRPRİZ HALKA ARZ KARARI
SÜRPRİZ HALKA ARZ KARARI
ChatGPT’nin sahibi bu sene borsaya çıkmıyor!
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI!
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI!
15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig maçında zehirlenme şüphesi! Başvuru sayısı 56’ya yükseldi
Maçta zehirlenme şüphesi! Sayı 56’ya yükseldi
Kaydet
Vanlı Kara Haydar'ın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü
Vanlı Kara Haydar'ın eşine de gözaltı
Kaydet
28 yılda 48 bin kilometrenin ardından eve dönüş: Karl Bushby’nin yürüyüş hikayesi
28 yılda 48 bin kilometrenin ardından eve dönüş: Karl Bushby’nin yürüyüş hikayesi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.