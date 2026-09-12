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Ekonomi

Çiftçinin imdadına TMO yetişti! Tüccarın 2 katına alım yapacak

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Çiftçinin imdadına TMO yetişti! Tüccarın 2 katına alım yapacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde artan maliyetler ve tüccarın fiyat kırması nedeniyle zor günler geçiren çiftçinin imdadına Toprak Mahsulleri Ofisi yetişti. TMO'nun açıkladığı alım fiyatı tüccarı 2'ye katlarken, çiftçi için can suyu oldu.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kuru üzüm alım fiyatlarını açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Girdi maliyetlerinin artması ve sofralık üzümdeki düşük fiyatların kuru üzüm piyasasına da yansımasıyla tüccar alım fiyatları 50-60 liraya kadar gerilerken, zor günler geçiren üreticinin yüzü önce Tariş’in ardından da TMO’nun açıkladığı fiyatlarla güldü.

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TMO ALIM FİYATLARI

TMO tarafından açıklanan kuru üzüm alım fiyatlarında 10 numara üzümün kilogramı 100 lira, 9 numara üzümün 95 lira, 8 numara üzümün 90 lira, 7 numara üzümün ise 85 lira olarak belirlendi. Açıklanan bu fiyatların piyasadaki tüccar rakamlarının oldukça üzerinde olması üreticinin önünü görmesini sağladı.

Çiftçinin imdadına TMO yetişti! Tüccarın 2 katına alım yapacak
Başlık ResmiÇiftçinin imdadına TMO yetişti! Tüccarın 2 katına alım yapacak

"DEVLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Piyasada kuru üzüm fiyatlarının 50-60 lira bandına düştüğü sırada TMO'nun imdatlarına yetiştiğini belirten üzüm üreticisi Mehmet Yücel, "Bu sene verimlerin yüksek olması bizi düşündürüyordu. Şu anda çarşıda üzüm 60 lira bandındaydı. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Şu anda TMO 80-100 TL arasında üzüm alımı yapıyor. TMO’dan isteğimiz bütün ürünlerimizi alması ve bizi yarı yolda bırakmaması" dedi.

Çiftçinin imdadına TMO yetişti! Tüccarın 2 katına alım yapacak
Başlık ResmiÇiftçinin imdadına TMO yetişti! Tüccarın 2 katına alım yapacak


Ürün bol olduğu için iç piyasanın durgunluğundan dert yanan bir diğer üretici Bekir Şahal ise, ihracatın düşük olması ve dünyadaki ekonomik krizlerin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Şu anda tüccar 50-60 lira civarında kuru üzüm alıyor fakat TMO devreye girdiği için piyasanın yükselmesini bekliyoruz. Biz çiftçiler olarak çok mağduruz, TMO'nun bütün kuru üzümleri almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çiftçiler, halk arasında "çıkma üzüm" olarak bilinen ve suma fabrikalarının almaması nedeniyle çöpe dökülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ıskarta üzümler konusunda da devletten acil destek beklediklerini dile getirdi.

Çiftçinin imdadına TMO yetişti! Tüccarın 2 katına alım yapacak
Başlık ResmiÇiftçinin imdadına TMO yetişti! Tüccarın 2 katına alım yapacak

ALIMLAR SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

TMO’nun Alaşehir’deki üzüm alım hazırlıkları da tamamlanma aşamasına geldi. Çuvallı kuru üzüm alımlarının Baklacı Mahallesi’nde kiralanan özel bir tesiste, dökme üzüm alımlarının ise Tepeköy Mahallesi’ndeki TMO depolarında gerçekleştirileceği öğrenildi. Salı gününden itibaren başlayacak olan alımlar için üreticiler, randevu sistemine bugün saat 10.00 itibarıyla internet üzerinden erişim sağlayarak işlemlerine başladı. Açıklanan fiyatların piyasada referans oluşturmasını bekleyen Alaşehirli üreticinin gözü şimdi tüccarların vereceği yeni fiyatlarda.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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