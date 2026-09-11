Petrol 4 ayın zirvesine çıktı, akaryakıta büyük zam! Benzin tarihte ilk kez bu fiyatı görecek

Brent petrolün varil fiyatının son 4 ayın zirvesini görmesinin ardından akaryakıta yeni bir zam göründü. Bu gece itibarıyla benzinin litre fiyatına büyük bir zam bekleniyor. Böylece benzin Türkiye'de ilk kez 80 lirayı aşacak. Sektör kaynakları motorine de önümüzdeki hafta zam geleceğini ancak rakamın henüz kesinleşmediğini belirtti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının bugün itibarıyla 110 dolar sınırına kadar çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bu gelişme sonrası akaryakıta peş peşe zamlar göründü.

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BENZİN 80 LİRAYI AŞACAK!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzine 3 lira 20 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından tüm Türkiye'de benzinin fiyatı ilk kez 80 lirayı aşacak.

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MOTORİNE DE ZAM YOLDA!

Petroldeki yükseliş benzinin ardından motorini de etkileyecek. Şu an 90 lirayı aşan motorine de salı günü zam bekleniyor. Ancak motorindeki zam miktarı henüz kesinleşmiş değil. Rakam önümüzdeki günlerde netleşecek.

AKARYAKITTA 100 LİRA SESLER!

Sektör kaynakları akaryakıtta yeni rekorların kapıda olduğunu belirtti. Küresel risklerin devam etmesi halinde motorinin kısa sürede 100 lirayı aşabileceği belirtildi.

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