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Ekonomi

Yeni banknotlar tedavüle girdi! Paraların üzerinde tek değişiklik var

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Yeni banknotlar tedavüle girdi! Paraların üzerinde tek değişiklik var

E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotları bugün itibarıyla tedavüle girdi. Yeni banknotlarda sadece tek değişiklik var, diğer tüm özellikler önceki tertiplerle aynı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların tedavüle çıkarılması duyurusunu yayımladı. Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

Yeni banknotlar tedavüle girdi! Paraların üzerinde tek değişiklik var
Başlık ResmiYeni banknotlar tedavüle girdi! Paraların üzerinde tek değişiklik var

TEK DEĞİŞİKLİK İMZALAR

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'ya, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." denildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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