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Türk devletlerinden yeni güvenlik hamlesi: Türkpol kurulması teklif edildi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Interpol ve Europol benzeri “Türkpol” yapılanmasının kurulmasını teklif etti. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın öneriye olumlu yaklaştığını belirten Çiftçi, ortak pasaport kontrol noktaları için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu soruları cevapladı. Toplantının gündeminde sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç ile yasa dışı bahis ve kumarın olduğunu bildiren Bakan Çiftçi, "Toplantıda özellikle sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör ve uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumarla ilgili konuları değerlendirdik, iş birliği alanlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKPAP DEVREDE"

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde güvenlik alanında oluşturulan mekanizmalar ile alakalı bilgi veren Bakan Çiftçi, "Toplantıda özellikle geçen sene Kasım ayında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Polis Akademileri Platformu, kısaca TürkPAP değerlendirildi. Bu mekanizma şu anda yürürlüğe girdi ve devrededir. Bugün ele aldığımız konuların en önemlilerinden birisi de Suçla Mücadele Konseyi’nin oluşturulmasıydı. Suçla Mücadele Konseyi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsamaktadır" açıklamasını yaptı.

Türk devletlerinden yeni güvenlik hamlesi: Türkpol kurulması teklif edildi
Başlık ResmiTürk devletlerinden yeni güvenlik hamlesi: Türkpol kurulması teklif edildi

TÜRKPOL KURULMASI TEKLİF EDİLDİ

Suçla Mücadele Konseyi’nin bir sonraki aşamasında Türk devletleri arasında yeni bir kolluk iş birliği mekanizmasının kurulmasını teklif ettiğini duyuran Bakan Çiftçi, "Bunun bir adım ötesinde de inşallah bu kurucu anlaşmaya dayalı olarak, yine Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan ‘Türkpol’un kurulması konusunu ben bir teklif olarak dile getirdim. Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah ileride Türkpol’ün kurulmasıyla beraber, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadele konusunda iş birliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum" dedi.

Türk devletlerinden yeni güvenlik hamlesi: Türkpol kurulması teklif edildi
Başlık ResmiTürk devletlerinden yeni güvenlik hamlesi: Türkpol kurulması teklif edildi

ORTAK PASAPORT KONTROLÜ ÇALIŞMASI DA SÜRÜYOR

Toplantıda görüşülen başlıkların sadece güvenlik konularıyla sınırlı olmadığını kaydeden Bakan Çiftçi, Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarından geçmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini ifade ederek, "Bir Avrupa ülkesine gittiğimizde Avrupa Birliği vatandaşlarının bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşlarının ise başka bir kontrol noktasından geçtiğini görüyoruz. Bunun bir benzerinin Türk devletleri topluluğu arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki ay Ankara’da Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nin gerçekleştirileceğini belirten Bakan Çiftçi, "Önümüzdeki ay itibarıyla Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi gerçekleştirilecektir. Bugünkü yaptığımız toplantı, bu zirvenin bir ön hazırlık aşamasını da oluşturuyordu." dedi. İçişleri Bakanları Toplantısı’nda ele alınan başlıkların liderler düzeyinde de gündeme geleceğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Ele aldığımız bu konular mutlaka liderler düzeyinde de ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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