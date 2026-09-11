Trump geri adım atmadı: İran konusunda pişman değilim

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını söyledi. Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox haber kanalına verdiği röportajda İran gerilimine ilişkin konuştu.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

İran’a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını söyleyen Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" dedi.

İran’ın nükleer kapasitesini yok ettiğini belirten Trump, "Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı" ifadelerini kullandı. Trump bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, İran’ın İsrail ve Orta Doğu’nun ardından ABD şehirlerini hedef alabileceğini iddia etti.

"SAVAŞ ARA SEÇİMLERİN ARDINDAN SONA ERECEK"

İran savaşının ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini tekrarlayan Trump, bazı destekçilerinin savaş nedeniyle huzursuz olduğu yönündeki iddialara ilişkin "Morallerinin bozuk olduğunu sanmıyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğim için çok gurur duyduklarını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

İran’ın Demokratların onlar üzerindeki baskıyı sona erdireceğine inandığını savunan Trump, "Aslında Demokratların İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vereceğini düşünüyorlar. Ancak İran nükleer silah sahibi olmayacak" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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