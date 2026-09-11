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Dünya

Clinton'dan çok konuşulacak Netanyahu sözleri

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Clinton'dan çok konuşulacak Netanyahu sözleri

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden ve politikalarından nefret ettiğini" söyledi. Clinton, Netanyahu'nun yeniden seçilmesi halinde ABD'nin çok sert bir tavır alması gerektiğini de vurguladı.

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, MS Now kanalında katıldığı programda İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ilişkin konuştu.

Clinton, "İsrail’i seviyorum ve Netanyahu hükümetinden ve politikalarından nefret ediyorum. Amerika’yı seviyorum ve Trump hükümetinden ve politikalarından nefret ediyorum." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten önce Netanyahu'yu "Gazze Şeridi'nden bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardığına ilişkin haberleri hatırlatan Clinton, "Netanyahu’nun ne düşündüğünü bilmiyorum ama bu bir liderlik başarısızlığıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Hillary Clinton
Başlık ResmiHillary Clinton

"ABD ÇOK SERT BİR TAVIR ALMALI"

Clinton, "Eğer İsrailliler yeniden Netanyahu’ya oy vermek isterse, o zaman bence ABD çok sert bir tavır almalı." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASBEDEN İSRAİLLİLERİN ŞİDDETİNE KARŞI ÖNLEM ÇAĞRISI

İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin konuşan Clinton, "Umarım yeni başbakan (işgal altındaki) Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine karşı sert önlemler alır." diye konuştu.

Clinton ayrıca, "Bu tür şiddet için cezasızlık olmamalı. Bu, Filistinliler için adaletsiz, kötü ve yanlış." ifadelerine yer verdi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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