Şükürler olsun ki gazetemiz var

Feridun Abiciğim, ne söyleyeceğimi bilemiyorum, var ya sana ne kadar teşekkür etsem yetmez. Rabbim sizleri Peygamber Efendimize (aleyhisselam) komşu eylesin inşallah. Bugün yardımcın Selim Abi aradı bilgi aldı, gerekenleri söyledim. Kısa bir süre sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi başhekimliğinden aradılar ve 9 Eylül tarihine randevu verdiler. Nasıl sevindik anlatamam. Güzel Türkiye gazetemizin ve sizlerin gücünü bir kez daha görmüş olduk. Şükürler olsun ki güzel gazetemiz ve sizler varsınız. 9 Eylül'de annemi hekime götürünce size süreç hakkında bilgi vereceğim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum Rabbim sizlerden razı olsun.

Rumuz: “Okuyucu”

Önce sağlam bir karaktere sahip olmalısınız

Feridun Ağabey sizlerin aracılığıyla sevgili gençlere, hayat boyu edindiğimiz deneyimlerden bir kuple bir parça sunmak istiyorum... Eğitim hayatınız bittikten sonra meslek hayatınızda, aile içinde, toplumda velhasıl ömür boyu başarılı olmak isteyeceksiniz. Bu arzu iyi de insan bilmediği bir konuda nasıl başarı elde edebilir? Başarılı olmak ne demektir? Başarılı insan olmak için nasıl bir kişiliğe sahip olmalıdır? Başarılı olmak deyince biz şunu anlıyoruz; yaptığı işi önce kendisi beğenen ve bu işten haz duyan bu işi istekle yapan, yaptığı iş ve davranışları başkaları tarafından da beğenilen hem kendine hem başkalarına yararlı olan, ekmek su gibi aranan hem kazanan hem kazandıran bir insan olmaktır. Peki başarının düşmanları yok mudur? Olmaz olur mu hem içimizde hem dışımızda hem çevremizde o kadar çok ki...

Buna rağmen başarılı olabilmek için önce sağlam bir karaktere sahip olmak gerekiyor. Ardından değişime karşı ayak dirememek aksine uyum içinde olabilme esnekliği gerekiyor... Tabii ki kuvvetli bir irade fikir üretebilmek durum değerlendirmesi yapmak, sorun odaklı değil çözüm odaklı olmak proaktif ve sürekli inisiyatif ele alabilecek hâlde bulunmak...

İster öğrenimde olsun ister iş dünyasında, herkes başarılı olmak ister fakat bildiği ve bilmediği gizli açık düşmanlarına mağlup olarak başarı fırsatını elinden kaçırır. Bu düşmanlar yol keser ve bilhassa tecrübesiz masumlara musallat olur. Bunlara karşı elinizde irade denilen bir silahınız var. Bu silahı kullanabilirseniz kurtulursunuz. Fakat iradenizi bu yolda kullanamazsanız da bir defa alt olursanız bir daha kolay kolay belinizi doğrultamazsınız. Mademki başarılı olmak istiyorsunuz o hâlde önce başarıya giden yoldaki düşmanlarınızı çok iyi tanıyıp zararlarından korunmalısınız.

İçimizdeki düşman ve en büyük hastalık tembelliktir. Başarılı olma yolunda ilk ve büyük düşman budur. Bu da kendi nefsinizden doğan tembelliktir. Tembellik, binbir hile ile sizi aldatmaya çalışır. Tehlikenin büyüklüğü de buradan gelmektedir. Tembelliğin yerine göre, adamına ve çağına göre girmediği kalıp yoktur. Herkesin mizacına göre tavır alır ve konuşur.

Eğer tembelseniz tedavi olmaya çalışmalısınız. Tembellik ilim öğrenmeye en büyük engeldir. Tembelliği tercih eden arı kovanından çıkmaz ve bal toplayamaz. Tembelliği kendinizden uzaklaştırmalısınız. En basit örneğiyle dersleri günü gününe çalışmayıp biriktirmek talebeyi tembel yapar. Öğrenci önce öğrenmek için gayret sahibi olmalıdır. Nice acizlik ve pişmanlık vardır ki, insanda tembellikten ötürü meydana gelir.

M. B.-Araştırmacı Yazar

Türknet’li olmak istiyorum

Merhaba Ağabey, ben 48 yaşında engelli biriyim. Kastamonu Cide’de ismi sizde kayıtlı köyümde, kendime net almak istedim. TÜRKSAT’a başvuru yaptım. Telefonum eski olduğu için1,5 ay e-Devlet onayı yapamadım. Çok üzüldüm. Türk Telekom aboneliğimi yapmıştım ama iptal etmişler. Bize kuruluma gelen Türk Telekom görevlisi iptal ettirmiş. Çünkü o sanmış ki “2 Net evde olmaz.” Türk Telekom bana göre pahalı ama İstanbul’da kullandığım Türknet’i istiyorum. Ona da kutu yokmuş. Kurulumu sağlayan Abi “20 kutu daha ilave ettim” dedi. Telekom kendine ayırmış. Türknet’li olmak istiyorum. Bilgilerim sizde mahfuz kalsın. Bu konuda yardım ederseniz sevinirim.

Rumuz: “İsimsiz”



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