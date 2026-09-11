Manisa'da feci kaza! Kamyonet, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Manisa’nın Kula ilçesinde kara yolunda seyir halinde olan kamyonet, kavşaktan çıkış yapan tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişiden 1’i hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Esenyazı Kavşağı’nda İzmir istikametine dönmek isteyen P.G. idaresindeki tıra, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Sadık Karaduman (21) yönetimindeki kamyonet arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan 5 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisada feci kaza! Kamyonet, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Ramazan Oslu (21), kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) ile yolcular Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver (21), Kula Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından tedavilerinin devamı için Salihli Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer ağır yaralı Ahmet Altürk ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Manisada feci kaza! Kamyonet, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre durdu. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlanırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, tır sürücüsü P.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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