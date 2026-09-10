Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifasını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa ettiği açıkladı. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldığını belirten deneyimli teknik adam, "Görevimden istifa ediyorum. Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe2de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI İYİ HAZIRLANDIK"

Roma karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Kartal, "Roma takımı, çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi hazırlandık. Tabii ki iyi takım, iyi yönleri var ama onların da zaaflarını biliyorduk, buna göre çalıştık demiştim. Şampiyonlar Ligi maçları, strateji maçlarıdır. Bunları hatırlatmamda fayda var. Biz de bu stratejimizi baştan sona kadar, her şeyi harfi harfine yerine getirdi oyuncularım." diye konuştu.

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Beklenmedik bir şekilde İstifa ettiğini kaydeden Kartal, "Görevimden istifa ediyorum. Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum." açıklamasını yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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