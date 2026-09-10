Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği: Avrupa'da endişe verici tablo
Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı maçta Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızından yoksun çıktığı 6 Avrupa kupası müsabakasında galibiyete hasret kaldı.
Süper Lig'de 3-2 kazanılan Başakşehir maçında sakatlık geçiren Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sportig sınavında takımını yalnız bıraktı. Yıldız forvetin yokluğu, teknik direktör Okan Buruk'un hücum planlarını sekteye uğrattı. Portekiz'de ileri uçta mücadele eden Barış Alper Yılmaz, beklentileri karşılayamadı.
6 MAÇTA 4 YENİLGİ, 2 BERABERLİK
Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün görev yapmadığı hiçbir Avrupa kupası karşılaşmasını kazanamadı.
Aynı hatalar benzer kayıplar: 356 gündür bitmeyen ders
Yıldız ismin forma giymediği Avrupa mücadelelerinde temsilcimiz, AZ Alkmaar (deplasmanda 4-1), Eintracht Frankfurt (deplasmanda 5-1), Union Saint-Gilloise (iç sahada 1-0) ve Sporting (deplasmanda 3-1) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, yine Osimhen'siz çıktığı RFS (deplasmanda 2-2) ve Malmö (deplasmanda 2-2) karşılaşmalarında ise beraberliğe razı oldu.
OSIMHEN'SİZ ALARM VERİYOR
İstatistikler, dünyaca ünlü Nijeryalı santrforun eksikliğinde Galatasaray'ın rakip ceza sahasındaki etkinliğinin ciddi oranda düştüğünü gösteriyor.