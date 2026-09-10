Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği: Avrupa'da endişe verici tablo

Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı maçta Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızından yoksun çıktığı 6 Avrupa kupası müsabakasında galibiyete hasret kaldı.

Süper Lig'de 3-2 kazanılan Başakşehir maçında sakatlık geçiren Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sportig sınavında takımını yalnız bıraktı. Yıldız forvetin yokluğu, teknik direktör Okan Buruk'un hücum planlarını sekteye uğrattı. Portekiz'de ileri uçta mücadele eden Barış Alper Yılmaz, beklentileri karşılayamadı.

Victor Osimhen, bu sezon sahaya çıktığı 4 maçta 6 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.

6 MAÇTA 4 YENİLGİ, 2 BERABERLİK

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün görev yapmadığı hiçbir Avrupa kupası karşılaşmasını kazanamadı.

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Yıldız ismin forma giymediği Avrupa mücadelelerinde temsilcimiz, AZ Alkmaar (deplasmanda 4-1), Eintracht Frankfurt (deplasmanda 5-1), Union Saint-Gilloise (iç sahada 1-0) ve Sporting (deplasmanda 3-1) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, yine Osimhen'siz çıktığı RFS (deplasmanda 2-2) ve Malmö (deplasmanda 2-2) karşılaşmalarında ise beraberliğe razı oldu.

Deneyimli forvet, 13 Eylül'de oynanacak Kocaelispor maçında da forma giyemeyecek.

OSIMHEN'SİZ ALARM VERİYOR

İstatistikler, dünyaca ünlü Nijeryalı santrforun eksikliğinde Galatasaray'ın rakip ceza sahasındaki etkinliğinin ciddi oranda düştüğünü gösteriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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