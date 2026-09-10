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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Eylülde de sürpriz yok

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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İran savaşının ardından martta faiz indirimlerine ara veren Merkez, nisan, haziran ve temmuzun ardından eylülde de sürpriz yapmadı. İşte detaylar...

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Merkez Bankası 2026 yılının altıncı faiz kararını bugün açıkladı. Temmuz 2025-Ocak 2026 dönemindeki 5 toplantıda 900 baz puanlık indirime giden Merkez, İran savaşının ardından mart, nisan, haziran ve temmuz aylarında faizi yüzde 37'de sabit bırakmıştı. Merkez eylül ayı faiz kararında da sürpriz yapmadı.

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FAİZ YÜZDE 37'DE SABİT KALDI

Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 37'de sabit bıraktı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur." denildi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Eylülde de sürpriz yok
Başlık ResmiMerkez Bankası faiz kararını açıkladı! Eylülde de sürpriz yok

Merkez'den yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

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ENFLASYON VURGUSU!

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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