Bursa’da 10’uncu evlilik yıl dönümü ile 35’inci yaş gününü aynı gecede kutlamak isteyen fenomen Esma Sezen, eşine sürpriz hazırladı. 10 yıl sonra yeniden gelinlik giyerek eşiyle nikah masasına oturan Sezen’in gecede taktığı altınlar da dikkat çekti.

Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan ve esnaflık yapan 37 yaşındaki E.S., eşi Esma Sezen'in hazırladığı sürprizden gecenin sonuna kadar habersiz kaldı. Hem 35'inci yaş gününü hem de evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü unutulmaz hale getirmek isteyen Sezen, organizasyonun tüm detaylarını eşinden gizli şekilde hazırladı.

10 yıl sonra yeniden gelinlik giydi! Altınlarıyla poz verdi

DÜĞÜN GÜNLERİNİ YENİDEN YAŞADILAR

Salon düğün konseptinde süslenirken davetliler de sürprizin bir parçası oldu. Organizasyondan habersiz şekilde salona gelen E.S., karşısında yeniden gelinlik giymiş eşini görünce çok şaşırdı. Sezen'in sürprizi karşısında neye uğradığını anlamayan E.S., ardından eşine sarılarak mutluluğunu paylaştı. Gecenin en dikkat çeken anı ise nikah memurunun salona gelmesiyle yaşandı. Nikah memuru ve iki nikah şahidinin huzurunda çift, 10 yıl önce olduğu gibi yeniden birbirlerine "evet" dedi. Böylece Sezen çifti, evliliklerinin 10'uncu yılında nikahlarını tazeleyerek düğün günlerini yeniden yaşadı.

10 yıl sonra yeniden gelinlik giydi! Altınlarıyla poz verdi

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ DE KUTLADILAR

Nikahın ardından Esma Sezen ve eşi E.S., birlikte dans ederek 10 yıl önceki düğün günlerini yeniden yaşadı. Duygu dolu anların da yaşandığı gecede çiftin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Gecenin sonunda doğum günü pastası kesildi.

10 yıl sonra yeniden gelinlik giydi! Altınlarıyla poz verdi





Çiftin 10 yıl aradan sonra yeniden nikah masasına oturduğu o anlar ise davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Gecede Esma Sezen’in altınlarıyla poz vermesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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