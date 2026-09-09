Çözümü 15 katlı binanın çatısında aradılar! Yoldan geçenler ihbar etti

Denizli’de yapımı süren 15 katlı lüks konutların inşaatında çalışan taşeron işçiler, 4 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla çatıya çıktı. İşçiler, ücretleri hesaplarına yatırılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yapımı devam eden rezidans inşaatında yaşandı. 15 katlı lüks konut projesinde çalışan taşeron firma işçileri, yaklaşık 4 aydır yüklenici firmadan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla inşaatın çatısına çıktı.

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Eylem başlatan işçileri gören vatandaşların ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çatıdaki işçilerin, aşağıda bekleyen firma yetkililerine beton parçaları attığı görüldü. İşçiler, çatıdan aşağıya seslenerek aylardır alamadıkları emeklerinin karşılığını istedi.

"PARAMIZ YATMADAN İNMEYECEĞİZ"

İşçiler, ücretleri hesaplarına yatırılmadan çatıdan inmeyeceklerini belirtti. Güvenlik güçleri ise eylemlerini sürdüren işçileri ikna etmek ve olayın büyümesini önlemek amacıyla arabuluculuk görüşmelerine başladı.

Çatıdaki işçiler, yaşadıkları mağduriyeti "4 aydır buradayız, bir kuruş para alamadık. Bugün ödeyeceğiz, yarın ödeyeceğiz diyerek 4 aydır bizi oyalıyorlar. Çatıya çıkıp grev yapmak mecburiyetinde kaldık. Biz hakkımızı, alın terimizi istiyoruz. Bizim evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onların ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldik. Bizler emeğimizin karşılığı olan parayı istiyoruz. Burada var gücümüzle çalıştık ama karşılığı yok. Sürekli bizleri oyalıyorlar, paralarımızı yatırmıyorlar. Ailemiz bizden para bekliyor, bizde para yok. Bizim paramızı yatırsınlar" ifadelerini kullanarak anlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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