İndirim ‘konut’a yansımadı! 2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?

Merkez Bankasının 3 puanlık “normalleşme” adımı ve %37’lik politika faizine yeniden dönüşün ardından, ev alma hayali kuran tüketiciler “en ucuz finansman” arayışını hızlandırdı. Ancak konut finansmanı oranlarında eylülün ilk haftasında yeni bir düşüş gözlemlenmedi. En düşük oran %2,88’den devam ediyor. 2,5 milyon TL konut finansmanın geri ödemesi de dikkat çeken boyutlara ulaştı. İşte banka banka son oranlar…

Merkez Bankasının geçen ayın son haftasında piyasa fonlama oranını yüzde 40’tan yüzde 37’ye çekmesinin ardından, dikkatler bir yandan konut finansmanı oranlarına çevrildi. TCMB’nin hamlesi sonrasında TL kâr payı/mevduat oranlarında düşüşler başladı. Ancak 3 puanlık “normalleşme” adımının henüz finansman oranlarına tam olarak yansımadığı gözlemleniyor.

Özellikle ev alma planı yapan binlerce tüketici “en ucuz konut finansmanı” arayışlarını hızlandırırken, oranlarda eylül ayının ilk haftasında yeni bir düşüşün olmadığı görülüyor. Ağustos sonunda en düşük %2,88 olan konut finansmanı oranı, eylülde de stabil seyrediyor.

KONUT FİNANSMANI ORANLARI

8 Eylül 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan rakamlara bakıldığında, güncel konut finansmanı oranları şöyle sıralanıyor:

-Türkiye Finans: %2,88

-Albaraka: %2,90

-Vakıf Katılım: %2,99

-Kuveyt Türk: %2,99

-Dünya Katılım: %2,99

-Emlak Katılım: %3,39

Banka Kâr Payı Oranı Türkiye Finans %2,88 Albaraka %2,90 Vakıf Katılım %2,99 Kuveyt Türk %2,99 Dünya Katılım %2,99 Emlak Katılım %3,39

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

2,5 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 2,5 milyon TL konut finansmanının geri ödemesi tablosu ise şöyle şekilleniyor:

-Finansman tutarı: 2,5 milyon TL

-Finansman vadesi: 120 ay

-Finansman oranı: %2,88

-Aylık taksit: 74 bin 468 TL

-Toplam geri ödeme: 8 milyon 936 bin 96 TL

Rakamlar, 10 yıllık Konut finansmanında toplam maliyetin %257 gibi yüksek bir oranda devam ettiğini gösterdi.

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FİNANSMAN MALİYETİ DÜŞSE BİLE…

Muhtemel faiz indirimlerinin konut piyasasına etkisinin sıkça konuşulduğunu belirten İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, “Piyasada kredi kanalının yeniden güçlenmesi için kredi değer oranları ve mevcut kredi sınırlamalarının seyri de önemli olacak. Faiz oranları düşse bile finansmana erişim tarafındaki kısıtlar devam ettiği sürece konut kredilerinin satışlar içindeki ağırlığının hızlı biçimde eski seviyelerine dönmesini beklemek zor” dedi.

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ALTIN VE MEVDUAT ETKİSİ

2025 yılında konut satışlarının 1,7 milyona yaklaşması ve 2026 yılında da güçlü seyrin devam etmesinin ilk bakışta bir zıtlık gibi görünebileceğini aktaran Prof. Dr. Hepşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sahaya baktığımızda alımların önemli bir bölümünün krediyle değil, geçmiş dönemde mevduat veya altın gibi araçlarda servet birikimi yapmış kişilerin nakit varlıklarını konuta yönlendirmesiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonra yalnızca satış adetlerini değil, kimin hangi finansman kaynağıyla konuta erişebildiğini de konuşmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ FİNANSMAN MODELLERİ

İstanbul'da ortalama bir konut fiyatı 8 milyon TL bandına yaklaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Hepşen “Hal böyle olunca yeni finansman ve mülkiyet modellerini de tartışmak gerekiyor. Klasik yöntemleri dışlamadan dünyadaki örneklere bakabiliriz. Gayrimenkul sertifikaları, proje gayrimenkul yatırım fonları, paylaşımlı konut modelleri ve ‘önce kiracı, sonra mal sahibi’ sistemleri gibi alternatifleri daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum” görüşünü paylaştı.