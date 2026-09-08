Faizlerdeki yüksek görünüm karşısında yıllık tüketici finansmanı maliyetleri de %30’a yakın seyrini sürdürüyor. Finansman ihtiyacı duyan tüketicilere ise “el birliği” sistemi olarak da bilinen tasarruf finansmanı şirketleri tarafından farklı seçenekler sunuluyor. Sistemde 30 ay vade 1,5 milyon TL faizsiz finansman seçeneği de bulunuyor. Peşinat ödenmesi halinde erken teslimat dikkat çekiyor.

Piyasalarda merkez bankasının perşembe günkü faiz kararı beklenirken, petrol fiyatlarının yüksek seyri devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde 97 dolara yakın görünümünü koruyor. Son 6 haftanın en yüksek seviyelerine ulaşan petrol fiyatı, enflasyonist endişeleri gündemde tutuyor.

Bu ortamda TCMB’nin de bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında “pas” geçmesi bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağını öngörüyor.

İLK İNDİRİM NE ZAMAN?

TCMB’nin bu ay olmasa da ekim toplantısında faiz indirimi kararı alabileceğine dair genel piyasa beklentisine dikkat çeken Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, “10 Eylül’de açıklanacak faiz notunda, politika duruşunda ‘yeniden ayarlama’ya temel oluşturacak değişikliklere gidilmesi beklenebilir. Hâlâ alınması gereken mesafe olmasına karşılık, enflasyon katılıklarında iyileşmelere yer verilebilir” görüşünü paylaştı.

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmesek de yıl sonu politika faizi beklentimizi 50 baz puan düşürerek %35,5’ten %35’e çektik. Piyasanın geneli gibi 10 Eylül’de pas geçileceğine inanıyoruz” denildi.

Faizsiz 1,5 milyon TL finansman! Teslimat ne zaman, taksitler kaç TL?

‘ANA EĞİLİM’ DİP YAPTI

İkinci çeyrek büyüme verilerinde hane halkı tüketiminde görülen reel daralmaya ve ağustos TÜFE verisinde aylık enflasyon ana eğiliminin 3 aylık ortalamasının 58 ayın dip seviyesine gerilemesine dikkat çekilen İş Yatırım’ın raporunda “TCMB yönetiminin ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimini temellendirebileceğine inanıyoruz. Aralık ayı ve 2027 yılında gerçekleşecek PPK toplantılarında 100 baz puan ile yola devam edilebileceğini tahmin ediyoruz” tahminleri öne çıkarıldı.

FAİZE KARŞI ‘EL BİRLİĞİ’

Bu arada faizlerdeki yüksek seyir, yıllık tüketici finansmanı maliyetlerinin %30’a yakın seyretmesine sebep oluyor. Finansman ihtiyacı duyan tüketicilere ise, “el birliği” sistemi olarak da bilinen tasarruf finansmanı şirketleri tarafından farklı seçenekler sunuluyor.

1,5 MİLYON TL FAİZSİZ FİNANSMAN

Söz konusu sistemde 1,5 milyon TL finansman için peşinat, geri ödeme, teslimat ve maliyet tablosu şöyle:

-Finansman tutarı: 1,5 milyon TL

-Peşinat: 500 bin TL

-Toplam finansman: 2 milyon TL

-Aylık taksit: 50 bin TL

-İlk taksit: Ekim 2026

-Teslimat: Haziran 2027

-Son taksit: Mart 2029

-Toplam vade: 30 ay

-Finansman maliyeti: 140 bin TL (toplam finansman tutarının %7’si)

-Toplam maliyet: 2 milyon 140 bin TL

(Not: Tabloda ‘peşinatlı’ seçenek örnek olarak verilmiştir. Peşinat, taksit tutarı ve vadeye göre ödeme planı ve teslimat farklılık gösterebilir.)