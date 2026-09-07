TCMB öncesi işte son oranlar! 500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?

TL kâr payı getirilerinde önceki iki haftada gerçekleşen düşüş eğilimi, bu hafta başında “bekle-gör” konumuna geçti. TCMB’nin 10 Eylül’deki faiz kararı öncesinde katılım bankaları tarafından son açıklanan kâr payı oranları hangi seviyede? Son durumda 500 bin TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Finans kuruluşlarından gelen son raporlarda yıl sonu faiz beklentileri nasıl şekillendi? İşte detaylar…

Merkez Bankasının ağustosun son haftasında yeniden haftalık repo ihalelerine başlaması ve piyasa fonlama oranını %40’tan %37’ye çekmesinin ardından, TL’nin getirisinde de düşüş başlamıştı. Bu karar öncesinde “en yüksek” yüzde 40’ın üzerinde seyreden yıllık kâr payı oranları da %37 sınırına kadar geriledi.

Dikkatler bu hafta perşembe günü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Piyasada politika faizinin %37’de sabit tutulacağı tahmini öne çıkarken, kâr payı getirilerinde de önceki 2 haftada gerçekleşen düşüş “bekle-gör” konumuna geçti.

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KÂR PAYI ORANLARI

7 Eylül 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından “yeni müşteri” kampanyası kapsamında ilan edilen kâr payı oranları şöyle:

Katılım Bankası Kar Payı Oranı Türkiye Finans %37,57 Kuveyt Türk Katılım %35,96 Dünya Katılım %33,20 Albaraka %32,09 Hayat Finans %31,52 Vakıf Katılım %31,50

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

500 BİN TL’NİN GÜNCEL GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 500 bin TL’nin güncel getirisi ise şöyle:

-Mevduat tutarı: 500 bin TL

-Kâr payı oranı: %37,57

-Vade: 31 gün

-Net getiri: 13 bin 163,48 TL

TCMB öncesi işte son oranlar! 500 bin TLnin getirisi kaç TL oldu?

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Bu arada geçen hafta açıklanan ağustos TÜFE’nin %1,84 ile beklentilerin hafif altında kalması ve yıllık enflasyonun %31,51’e gerilemesinin ardından, kurumların yıl sonu politika faizi beklentileri de ağırlıklı olarak yüzde 35-36 bandında toplandı.

Alnus Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım, İntegral Yatırım, Citi ve İş Yatırım, politika faizinin yılı yüzde 35 seviyesinde tamamlamasını bekliyor.

BBVA Research ve Akbank yüzde 36 tahmininde bulunurken, Gedik Yatırım yüzde 35-36 aralığında bir kapanış öngörüyor.

Şeker Yatırım ise enflasyonun ana eğilimine bağlı olarak yılın kalanında 200-400 baz puan arasında faiz indirimi alanı oluşabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Genel görünüm, agresif bir gevşeme döngüsünden ziyade sınırlı ve veri odaklı faiz indirimlerine işaret ediyor.

TCMB öncesi işte son oranlar! 500 bin TLnin getirisi kaç TL oldu?

SONBAHAR AYLARI KRİTİK

Kurumların büyük bölümü, ağustos enflasyonunun manşet tarafta olumlu, ancak detaylarda temkinli olunmasını gerektiren bir tablo sunduğu görüşünde birleşti.

Beklentilerin altında kalan TÜFE ve yıllık enflasyondaki gerileme olumlu karşılanırken; hizmet enflasyonundaki katılık, çekirdek göstergelerdeki sınırlı iyileşme, fiyat artışlarının geniş bir tabana yayılması ve üretici maliyetlerindeki hızlanma dezenflasyon sürecinin başlıca riskleri olarak öne çıktı.

Petrol ve enerji fiyatları, jeopolitik gelişmeler, eğitim dönemi kaynaklı fiyat artışları da riskler arasında sıralandı.

Buna karşılık temel mal ve kira enflasyonundaki yavaşlama olumlu gelişme olarak değerlendirildi. İç talepteki zayıflama ve kontrollü kur politikası orta vadede dezenflasyonu destekleyebilecek unsurlar olarak değerlendirildi.