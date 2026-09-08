Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altında dikkat çeken prim! Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Altında dikkat çeken prim! Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…

8 Eylül 2026 Salı günü gram altın fiyatı TSİ 07:10 itibarıyla 6.918 TL ve ons fiyatı 4.440 dolardan güne başlıyor. Sarı metalde %0,8’lik prim öne çıkarken, cuma açıklanacak ABD TÜFE verisi bekleniyor. GCM Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; FED’den faiz artışı senaryosunu geçersiz kılacak bir TÜFE verisi halinde, onsta 4.500-4.700 doların gündeme gelebileceği öngörüldü. ‘Faiz artışı’ senaryosunda ise risklere dikkat çekildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde %-0,54 değer kaybetti ve 4.406 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. TSİ 07:10 itibarıyla ons altın 4.440 dolardan fiyatlandı. Dünkü kapanışa göre %0,8’lik prim öne çıktı. Spot piyasada işlem gören 8 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.918 TL’den güne başladı. Dolar endeksinin 99 seviyesinin altında gerilemesi, sarı metale destek oluyor.

Altında dikkat çeken prim! Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…
Başlık ResmiAltında dikkat çeken prim! Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Son iki haftalık süreçte 4.697-4.282 dolar bandında dalgalanan ons altında denge arayışı devam ederken, fiyatların bu süreçte 50 günlük ortalamadan destek bulduğu gözlemlendi. Bugün itibarıyla söz konusu ortalama 4.300 dolarda bulunuyor. Onsta yukarıda ise 200 günlük ortalamanın üzerine doğru hareketlilik yaşansa da bu görünüm korunamadı. Fiyatlar 4.594 dolarda bulunan 200 günlük ortalamanın altında seyrediyor.

DİKKATLER TÜFE VE FED’DE

Bu hafta cuma günü ABD’de açıklanacak ağustos TÜFE verisi; FED’in faiz politikası ve dolayısıyla altın fiyatları cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Bu sabah itibarıyla CME FedWatch anketinde 16 Eylül’deki FED toplantısında faiz artışı ihtimali %58,4 ile fiyatlanıyor. ABD TÜFE verisinin, yıllık bazda %3,4’lük piyasa beklentisinin altında kalması halinde “daha güvercin” FED tahminlerinin ağırlık kazanmaya başlayacağı ifade ediliyor.

KRİTİK KARAR 16 EYLÜL’DE

GCM Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Manşet TÜFE’de aylık bazda bir önceki %0,10 oranının üzerinde %0,40 artış bekleniyor. Aylık bazdaki bu ivmelenme, enerji fiyatlarının geri dönüşünün doğrudan bir yansıması olarak izleniyor. Teorik olarak ABD'de enflasyonun gerilmesi ile oluşacak rahatlama 16 Eylül'deki FED toplantısına yönelik 25 baz puan faiz artışı senaryosunu geçersiz bırakacağı gibi; enflasyonun yükselerek risk teşkil etmesi faiz beklentilerine teyit kazandırabilir” denildi.

Altında dikkat çeken prim! Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…
Başlık ResmiAltında dikkat çeken prim! Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…

ALTIN İÇİN 2 SENARYO

Ons altın fiyatının veri öncesinde 4.250 dolar-4.300 dolar destek bölgesi üzerinde kalmaya çabaladığına dikkat çekilen analizde, “yakın zamanda faiz artışına gerek yok” psikolojisinin öne çıkması halinde 4.500 ve 4.700 dolar seviyelerinin tekrar gündeme gelebileceğine dikkat çekildi. Enflasyon riski ile FED’in faiz artışının teyit kazanması durumunda ise söz konusu destek bölgesinin önem kazanacağı vurgulandı. Bu destek bölgesinin aşağı kırılması ve altında kalıcılık gündeme gelirse, 4.000 dolar riskinin de piyasanın radarında girebileceği uyarısında bulunuldu.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz göçüyor
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
Cevapların dağılımı, ileriye dönük ipuçları
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray'dan buzları eriten ziyaret
ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Ölümüyle ilgili dosyayı yeniden açtıran iki şüphe
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
İRAN PLANI RESMEN DUYURDU
İRAN PLANI RESMEN DUYURDU
İşte ABD'nin ekonomi hamlesine verilecek karşılık
KAZAN KAYNIYOR!
KAZAN KAYNIYOR!
Kartal'ın koltuğu 3 maça bağlı!
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
ABD, Rusya ve İngiltere'nin planı ne?
SESSİZ SEDASIZ AYRILDI
SESSİZ SEDASIZ AYRILDI
Fenerbahçe'nin rekor transferiydi!
İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
Skandal isimden Netanyahu'ya çağrı
YEDİĞİ CEZA KENDİNE GETİRDİ
YEDİĞİ CEZA KENDİNE GETİRDİ
Yolun ortasında araçta uyuyakaldı
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
SALAH'A HOCA ARANIYOR
SALAH'A HOCA ARANIYOR
Hem tabela yapıyor hem keyif veriyor
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
Emekliler için dikkat çeken 2027 mesajı
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
Trump'ın son hamlesi ABD'yi karıştırdı!
TANJU ÖZCAN BAYILDI
TANJU ÖZCAN BAYILDI
Hakim karşısında çarpıcı sözler: İnsafınıza bırakıyorum
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dosyayı yeniden açtıran iki şüphe! İşte o gün yaşananlar
Kozinoğlu'nun ölümünde dosyayı yeniden açtıran iki şüphe!
Kaydet
Fenerbahçe'nin rekor transferiydi! Sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Fenerbahçe'nin rekor transferiydi! Sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Kaydet
İBB'ye bağlı asfalt kamyonu alt geçit yoluna düştü
İBB'ye bağlı asfalt kamyonu alt geçit yoluna düştü
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.