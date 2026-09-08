8 Eylül 2026 Salı günü gram altın fiyatı TSİ 07:10 itibarıyla 6.918 TL ve ons fiyatı 4.440 dolardan güne başlıyor. Sarı metalde %0,8’lik prim öne çıkarken, cuma açıklanacak ABD TÜFE verisi bekleniyor. GCM Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; FED’den faiz artışı senaryosunu geçersiz kılacak bir TÜFE verisi halinde, onsta 4.500-4.700 doların gündeme gelebileceği öngörüldü. ‘Faiz artışı’ senaryosunda ise risklere dikkat çekildi.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde %-0,54 değer kaybetti ve 4.406 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. TSİ 07:10 itibarıyla ons altın 4.440 dolardan fiyatlandı. Dünkü kapanışa göre %0,8’lik prim öne çıktı. Spot piyasada işlem gören 8 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.918 TL’den güne başladı. Dolar endeksinin 99 seviyesinin altında gerilemesi, sarı metale destek oluyor.

Altında dikkat çeken prim! Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Son iki haftalık süreçte 4.697-4.282 dolar bandında dalgalanan ons altında denge arayışı devam ederken, fiyatların bu süreçte 50 günlük ortalamadan destek bulduğu gözlemlendi. Bugün itibarıyla söz konusu ortalama 4.300 dolarda bulunuyor. Onsta yukarıda ise 200 günlük ortalamanın üzerine doğru hareketlilik yaşansa da bu görünüm korunamadı. Fiyatlar 4.594 dolarda bulunan 200 günlük ortalamanın altında seyrediyor.

DİKKATLER TÜFE VE FED’DE

Bu hafta cuma günü ABD’de açıklanacak ağustos TÜFE verisi; FED’in faiz politikası ve dolayısıyla altın fiyatları cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Bu sabah itibarıyla CME FedWatch anketinde 16 Eylül’deki FED toplantısında faiz artışı ihtimali %58,4 ile fiyatlanıyor. ABD TÜFE verisinin, yıllık bazda %3,4’lük piyasa beklentisinin altında kalması halinde “daha güvercin” FED tahminlerinin ağırlık kazanmaya başlayacağı ifade ediliyor.

KRİTİK KARAR 16 EYLÜL’DE

GCM Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Manşet TÜFE’de aylık bazda bir önceki %0,10 oranının üzerinde %0,40 artış bekleniyor. Aylık bazdaki bu ivmelenme, enerji fiyatlarının geri dönüşünün doğrudan bir yansıması olarak izleniyor. Teorik olarak ABD'de enflasyonun gerilmesi ile oluşacak rahatlama 16 Eylül'deki FED toplantısına yönelik 25 baz puan faiz artışı senaryosunu geçersiz bırakacağı gibi; enflasyonun yükselerek risk teşkil etmesi faiz beklentilerine teyit kazandırabilir” denildi.

Altında dikkat çeken prim! Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…

ALTIN İÇİN 2 SENARYO

Ons altın fiyatının veri öncesinde 4.250 dolar-4.300 dolar destek bölgesi üzerinde kalmaya çabaladığına dikkat çekilen analizde, “yakın zamanda faiz artışına gerek yok” psikolojisinin öne çıkması halinde 4.500 ve 4.700 dolar seviyelerinin tekrar gündeme gelebileceğine dikkat çekildi. Enflasyon riski ile FED’in faiz artışının teyit kazanması durumunda ise söz konusu destek bölgesinin önem kazanacağı vurgulandı. Bu destek bölgesinin aşağı kırılması ve altında kalıcılık gündeme gelirse, 4.000 dolar riskinin de piyasanın radarında girebileceği uyarısında bulunuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası