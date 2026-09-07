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Vatandaş görüntüledi, belediye affetmedi! Çevreyi kirleten miksere ağır fatura

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Antalya'nın Kepez ilçesinde duyarlı bir vatandaşın, beton harç mikserinin atık sularını sokağa dökerek çevreyi kirlettiği anları cep telefonuyla görüntüleyip belediyeye ihbar etmesi yetkilileri harekete geçirdi. Bölgede inceleme yaparak kirlenen alanı temizleyen Kepez Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, çevre kirliliğine neden olan şahsa mevzuat kapsamında 200 bin TL idari para cezası uyguladı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kepez
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