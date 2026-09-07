Asker eğlencesinde silah sıkan şüpheliye acımadılar! 12 bin lira ceza ve adli işlem
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Isparta'nın Büyükhacılar köyünde düzenlenen bir asker uğurlama konvoyu sırasında, seyir halindeki aracın camından sarkarak pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açan şahıs, sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından jandarma ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Çevredeki vatandaşların can güvenliğini hiçe sayan şüpheliye 12 bin lira idari para cezası kesilirken, hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.
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