Hatay'da tarlalardan hasat edilen kapya biberler, emekçi kadınlar tarafından dilimlenerek salça haline getiriliyor. Kilogram fiyatı 300 TL'den alıcı bulan salçalık biberin kuruması için serilen damlar bu yıl da kırmızıya büründü.

Amik Ovası'nda kapya biber hasadı devam ediyor. Tarım işçileri tarafından hasat edilen kapya biberler, salça olmadan önce kadınlar tarafından dilimlenerek damlara seriliyor.

Bir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL

KİLOSU 300 TL

Biberler, Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde bu yıl da damları kırmızıya bürüdü. Doğal yöntemlerle üretilen ve kilogram fiyatı 300 TL'den alıcı bulan alıcı bulan kapya biberlerin dilimlenmesi ve damlarda kurutulmasıysa ortaya çıkan salçada zorlu mesainin ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Bir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL

"SICAKTA ÇOK ZOR OLUYOR"

Çiftçilerin ve salçalık biber üretenlerin hasat ile salçanın kilogram fiyatından memnun olduklarını dile getiren Ahmet Şiker, "Yaz aylarında Madenboyu Mahallemiz'de vazgeçilmez olan biber sezonu başlamıştır. 1 aydır hasat devam ediyor, çiftçilerin şu an için tek işi biberle uğraşmak. Çiftçiler ve salçacılar hasattan memnun. Önce tarladan topluyoruz, ardından kadınlar biberi dilimliyor. Dilimlendikten sonra biberler damlara seriliyor ve ardından kurulanıp makinelerle salça olarak çekiliyor. Salçanın kilogram fiyatı 300 TL. Sıcakta çok zor oluyor, ter içerisinde kalıyoruz. Elimizi ve yüzümüzü elleyemiyoruz. Gaziantep, Adana, Antalya, Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere acıyı seven herkese salça gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL

"TEK BAŞIMA 500 KİLO BİBER YARABİLİYORUM"

Günde 500 kilogram kapya biberi dilimlediğini dile getiren Medine Alkış da "Kavurucu sıcakta ekmek parası için biber dilimliyoruz. Lezzeti güzel ve acı, ellerimiz yanıyor. Tek başıma 500 kilo biber yarabiliyorum" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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