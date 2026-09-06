Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Bir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL

Hatay'da tarlalardan hasat edilen kapya biberler, emekçi kadınlar tarafından dilimlenerek salça haline getiriliyor. Kilogram fiyatı 300 TL'den alıcı bulan salçalık biberin kuruması için serilen damlar bu yıl da kırmızıya büründü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Amik Ovası'nda kapya biber hasadı devam ediyor. Tarım işçileri tarafından hasat edilen kapya biberler, salça olmadan önce kadınlar tarafından dilimlenerek damlara seriliyor.

Bir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL
Başlık ResmiBir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL

KİLOSU 300 TL

Biberler, Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde bu yıl da damları kırmızıya bürüdü. Doğal yöntemlerle üretilen ve kilogram fiyatı 300 TL'den alıcı bulan alıcı bulan kapya biberlerin dilimlenmesi ve damlarda kurutulmasıysa ortaya çıkan salçada zorlu mesainin ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Bir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL
Başlık ResmiBir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL

"SICAKTA ÇOK ZOR OLUYOR"

Çiftçilerin ve salçalık biber üretenlerin hasat ile salçanın kilogram fiyatından memnun olduklarını dile getiren Ahmet Şiker, "Yaz aylarında Madenboyu Mahallemiz'de vazgeçilmez olan biber sezonu başlamıştır. 1 aydır hasat devam ediyor, çiftçilerin şu an için tek işi biberle uğraşmak. Çiftçiler ve salçacılar hasattan memnun. Önce tarladan topluyoruz, ardından kadınlar biberi dilimliyor. Dilimlendikten sonra biberler damlara seriliyor ve ardından kurulanıp makinelerle salça olarak çekiliyor. Salçanın kilogram fiyatı 300 TL. Sıcakta çok zor oluyor, ter içerisinde kalıyoruz. Elimizi ve yüzümüzü elleyemiyoruz. Gaziantep, Adana, Antalya, Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere acıyı seven herkese salça gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL
Başlık ResmiBir yaz klasiği! Damlar bu yıl da kırmızıya büründü: Kilosu 300 TL

"TEK BAŞIMA 500 KİLO BİBER YARABİLİYORUM"

Günde 500 kilogram kapya biberi dilimlediğini dile getiren Medine Alkış da "Kavurucu sıcakta ekmek parası için biber dilimliyoruz. Lezzeti güzel ve acı, ellerimiz yanıyor. Tek başıma 500 kilo biber yarabiliyorum" diye konuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DEM PARTİ'YE TAHRİK UYARISI!
DEM PARTİ'YE TAHRİK UYARISI!
Bakan Yardımcısı Turan: Milletin sabrını sınamayın
DÜNYA BU ANI KONUŞTU
DÜNYA BU ANI KONUŞTU
Derbideki gerginliği manşetlere taşıdılar
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
ÜÇ GEMİDE DERİN MESAİ
ÜÇ GEMİDE DERİN MESAİ
Mavi Vatan’ın devleri kayıpları arıyor
ÜÇ İSİMDEN KÖTÜ HABER
ÜÇ İSİMDEN KÖTÜ HABER
Sporting öncesi sakatlık depremi
PAHALILIĞA FAKLI ÇÖZÜM!
PAHALILIĞA FAKLI ÇÖZÜM!
TL yerine avroyu baz alsak nasıl olur?
TEK BAŞINA İSTANBUL'A YETECEK
TEK BAŞINA İSTANBUL'A YETECEK
Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak projede geri sayım
‘MERKEZ’İN KARARI YAKLAŞIRKEN…
‘MERKEZ’İN KARARI YAKLAŞIRKEN…
Piyasa 10 Eylül'de 'pas' bekliyor
ONLARCA ÖLÜ VE YARALI VAR
ONLARCA ÖLÜ VE YARALI VAR
Ülke şokta! Düğünde yangın çıktı
"GEREKİRSE LİGLERİ ERTELEYİN"
Yıldırım'dan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı
HEPSİNİN GÖZÜ YARGITAY'DA
HEPSİNİN GÖZÜ YARGITAY'DA
Sonuna kadar CHP’de kalma kararı aldılar!
PARAYI VEREN 'EFSANE' OLUYOR
PARAYI VEREN 'EFSANE' OLUYOR
Sosyal medyada milyarlık gizli reklam çarkı!
MALİYETİ DÜŞÜREN YÖNTEM
MALİYETİ DÜŞÜREN YÖNTEM
Toprağa yeşil gübre çiftçiye %20 kazanç
DERBİ ÖNCESİ DEV OPERASYON
DERBİ ÖNCESİ DEV OPERASYON
Bakan Gürlek duyurdu: 1.200 hesaba el konuldu
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Oyuncunun vücudunda morluklar tespit edildi
"TÜM SORUMLULUK BENDE
İsmail Kartal derbi sonrası özür diledi
ŞİRKETLER YARIŞA GİRDİ
ŞİRKETLER YARIŞA GİRDİ
Konut piyasasına müteahhit dopingi!
DENİZLİ'DE KANLI GECE!
DENİZLİ'DE KANLI GECE!
Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
ABD'DEN SUVEYDA MESAJI!
ABD'DEN SUVEYDA MESAJI!
"Alternatifi zafer değil, yas dönemi"
"MİDE BULANDIRIYORLAR"
Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı isyanı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tarihi Titus Tüneli'nde 2 gün mahsur kalan genç kurtarıldı
Tarihi Titus Tüneli'nde 2 gün mahsur kalan genç kurtarıldı
Kaydet
KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?
KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?
Kaydet
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Yaralılar var
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.