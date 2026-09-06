İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, PKK’lılar için düzenlenen taziye programlarına ve DEM Parti yöneticilerinin bu programlara katılmasına sert tepki göstererek "Devletin sinir uçlarıyla oynamayın" dedi.

DEM Parti’nin bazı şehirlerde yıllar önce öldürülen PKK’lı teröristlere yönelik taziye çadırları kurması, bazı DEM’li üyelerin sokaklara öldürülmüş PKK’lı teröristlerin fotoğrafl arını asma gayretinde bulunmasına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan uyarı geldi.

Çanakkale’de İlçe Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen Bayramiç Tarım Panayırı’nın açılışına katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye süreci ile ülkenin geleceğe yönelik çok önemli bir adım attığını söyledi. “Geldiğimiz yerde hamdolsun iki yıldan beri bu memlekette şehit haberi almıyoruz” diyen Turan, şöyle devam etti:

Bülent Turan’dan DEM’e tahrik uyarısı: Sabırlıyız ama sorumsuz değiliz

TEK TARAFLI OLMAZ

"Artık bu ülkede terörü konuşmak istemiyoruz. Artık bu ülkede ‘Sivas’ın ötesi’ diye bir ifade olmasın istiyoruz. Bu ülkenin 86 milyonu kardeş olsun istiyoruz. Bu işleri yaparken büyük riskler alındı. Hep beraber risk aldığımız zaman adımları atıyoruz. Güzel işler oldu fakat barış tek taraflı olmaz. Nefsi, egoist, bencil tavırlarla iş yapmak kimseye yakışmaz. Sabırlıyız ama sorumsuz değiliz. Barış herkesin hassas olduğu bir yerde kıymetlidir. Barış beraberce, kardeşçe yaşama iradesidir. Bunu sabote eden, buna yan bakan, bunu kirleten dil, yanlış yapan dildir.

SABRIMIZI SINAMAYIN

Geçen hafta üzülerek takip ettik. Taziye çadırları kurdular. Taziye varsa ilk gün vardır. Olmadı 3 gün, 7 gün, 40 gün olsun. 3 sene sonra, 5 sene sonra taziye mi olur? Bu istismardan başka bir şey değildir. Türkiye’nin terör kanunları değişmedi. Türkiye’nin mer’i mevzuatı, terör liderlerinin posterlerini arkaya asma imkânı vermez. Ne olur bu milletin sabrını sınamayın. Silah bırakmak, önce dildeki silahı bırakmakla olur. Lütfen kendinize gelin. Lütfen bu devletin sinir uçlarıyla oynamayın. Bu milletin hassasiyetiyle oynamayın. Bu güzel süreci beraberce sonuçlandıralım."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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