Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Derbi öncesi dev operasyon, 1.200 hesaba el konuldu...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerindeki para trafiğine ilişkin operasyonun detaylarını açıkladı. Çalışmalarda yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edilirken, 1.200 banka hesabına el konuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 345 yasa dışı bahis sitesi ile 110 farklı ödeme yöntemi ve 1.200 IBAN tespit edildi. Çalışmalarda ayrıca yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesi belirlendi. Bu sitelere erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı.

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1.048 KİŞİ VE ŞİRKETİN HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu. İlgililer hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bakan Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti. Gürlek, sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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