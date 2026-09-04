Kavşaktaki kaza kamerada! Dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli havaya savruldu

Kaydet

Kırıkkale'nin Millet Bulvarı Özuğurlu Kavşağı'nda, dönüş yapmak isteyen bir otomobil ile kavşağa giren motosikletin çarpıştığı korkutucu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilde bulunan bir yolcunun motosikletlinin aşırı hızlı olduğunu iddia ederek "O kadar hızlı geldi ki anlayamadık, birden çarptı" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası