Anthropic'in yeni yapay zeka modeli Claude Fable 5.1'in, İskoç yazar Urquhart'ın 1653 tarihli eserindeki ve yüzyıllardır çözülemeyen "Cyphral Distich" şifresini yalnızca 44 dakikada çözdüğü öne sürüldü. Yapay zekanın ulaştığı mesaj dikkat çekerken, orijinal metin üzerinden yapılan inceleme sonucun doğruluğunu tartışmaya açtı.

Yapay zeka değerlendirme şirketi Vals AI, Anthropic'in 1 Eylül'de kullanıma sunduğu Claude Fable 5.1 modelinin 373 yıllık bir şifreyi çözdüğünü açıkladı.

Anthropic de Fable 5.1'i uzun süreli ve çok aşamalı araştırma görevleri için geliştirdiği en güçlü modellerinden biri olarak tanımlıyordu.

Yapay zeka yüzyılların sırrını 44 dakikada çözdü! 373 yıllık gizemli şifreden İngiltere Kralı çıktı ama ortalık bir anda karıştı

373 YILLIK ŞİFREYİ ÖNÜNE KOYDULAR

Söz konusu şifre, İskoç yazar Urquhart'ın 1653 tarihli Logopandecteision adlı eserinde yer alan "Cyphral Distich" olarak biliniyor.

Her biri 32 sayıdan oluşan iki satırlık şifre toplam 64 sayı içeriyor. Metni çözmek için 19. yüzyılın sonlarından itibaren çok sayıda girişimde bulunuldu ancak kesin bir sonuca ulaşılamadı.

Vals AI, Claude Fable 5.1'in piyasaya sürülmeden önce gerçekleştirilen performans testleri sırasında şifreyi herhangi bir insan müdahalesi olmadan çözmeye çalıştığını açıkladı.

Yapay zeka yüzyılların sırrını 44 dakikada çözdü! 373 yıllık gizemli şifreden İngiltere Kralı çıktı ama ortalık bir anda karıştı

SADECE 44 DAKİKA SÜRDÜ

Yapay zeka yaklaşık 44 dakika boyunca çalışarak 176 bin token işledi. Modelin dikkatini çeken ayrıntı ise "32" sayısı oldu.

Claude, şifrenin Urquhart'ın 32 maddelik "Proquiritations" listesinin ardından geldiği bilgisinden hareket etti. Şifredeki iki satırın da 32 sayıdan oluşmasını ipucu olarak değerlendirdi.

Model daha sonra ilk sayıyı ilk maddeyle, ikinci sayıyı ikinci maddeyle eşleştirerek aynı yöntemi 64 sayı üzerinde uyguladı.

Yapay zeka yüzyılların sırrını 44 dakikada çözdü! 373 yıllık gizemli şifreden İngiltere Kralı çıktı ama ortalık bir anda karıştı

ŞİFREDEN KRAL CHARLES ÇIKTI

Vals AI'nın açıkladığı çözüm yönteminde, sayıların işaret ettiği kelimelerin ilk harfleri yan yana getirildi.

Bunun sonucunda yapay zekanın İngilizce olarak şu mesaja ulaştığı bildirildi:

"Tanrım, Kral İkinci Charles'ı koru ve onu bu toprakların en yüce hükümdarı yap."

Ortaya çıkan mesajın Urquhart'ın bilinen kraliyetçi siyasi görüşleriyle örtüşmesi, çözümün en dikkat çekici noktalarından biri oldu.

ANCAK 373 YILLIK GİZEM ÇÖZÜLMÜŞ OLMAYABİLİR

Duyurunun hemen ardından sonuca itiraz geldi. Yapay zeka topluluk platformu The Colony'de yayımlanan bir analizde, British Library'deki 1653 tarihli orijinal eser incelendiğinde Vals AI'nın kullandığı iki satırlık sayısal şifrenin iddia edilen konumda bulunmadığı savunuldu.

Analize göre orijinal metinde 32. maddenin ardından söz konusu sayı dizisi yerine süslemeler, Latince ifadeler ve kapanış metni geliyor.

Dolayısıyla Claude Fable 5.1'in 44 dakikada ulaştığı çözüm dikkat çekse de "373 yıldır çözülemeyen şifreyi kesin olarak çözdü" demek için henüz erken.

Vals AI ise yapay zekanın eski belgeleri hızla tarayabilmesi ve çok sayıda şifre çözme yöntemini kısa sürede deneyebilmesinin insan araştırmacılara kıyasla önemli bir avantaj sağladığını ileri sürdü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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