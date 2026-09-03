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Kalbimin Rotası Karadeniz hangi platformda, nereden izlenir? Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel başrolde

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Kalbimin Rotası Karadeniz hangi platformda, nereden izlenir? Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel başrolde
Fotoğraf Başlığı Kalbimin Rotası Karadeniz hangi platformda, nereden izlenir? Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel başrolde

Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'i bir araya getiren Kalbimin Rotası Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini hikayeyle buluşturuyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirilen çekimleriyle dikkat çeken mini dizi, yayınlanmasının ardından "Kalbimin Rotası Karadeniz hangi platformda, nereden izlenir?" sorularıyla gündeme geldi.

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Türkiye'nin farklı bölgelerini uluslararası izleyiciye tanıtmayı amaçlayan Go Türkiye mini dizilerine Kalbimin Rotası Karadeniz de eklendi. Başrollerini Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı yapımda Karadeniz'in doğası ve kültürel mirası Hikayenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Çekimlerin tamamlanmasının ardından izleyiciyle buluşan yapımın yayın platformu ve konusu merak ediliyor.

KALBİMİN ROTASI KARADENİZ HANGİ PLATFORMDA?

Kalbimin Rotası Karadeniz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye projesi kapsamında hazırlanan bir mini internet dizisi. Yapım, Go Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden izleyiciyle buluştu.

Dizinin amacı Doğu Karadeniz'in turistik ve kültürel değerlerini de geniş bir izleyici kitlesine tanıtmak. Yapımın çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirildi. Projenin yapımcılığını Emre Oskay üstlenirken Sky Film imzalı mini dizinin senaryosunu Emre Kavuk kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Ketche olarak tanınan Hakan Kırvavaç yer aldı.

Kalbimin Rotası Karadeniz hangi platformda, nereden izlenir? Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel başrolde
Başlık ResmiKalbimin Rotası Karadeniz hangi platformda, nereden izlenir? Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel başrolde

MERT YAZICIOĞLU VE CEMRE BAYSEL'İN DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in başrollerinde yer aldığı Kalbimin Rotası Karadeniz, Go Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor. TGA'nın Go Türkiye çalışmaları kapsamında hazırlanan mini internet dizisinin merkezinde Türkiye'nin tanıtımı bulunuyor. Başrollerde Cemre Baysel ile Mert Yazıcıoğlu yer alırken ikilinin hikayesi Karadeniz'in farklı noktalarına uzanan bir yolculukla ekrana taşınıyor.

Kalbimin Rotası Karadeniz hangi platformda, nereden izlenir? Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel başrolde
Başlık ResmiKalbimin Rotası Karadeniz hangi platformda, nereden izlenir? Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel başrolde

KALBİMİN ROTASI KARADENİZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirildi. Bölgenin tarihi noktaları, çay bahçeleri, yaylaları, vadileri ve doğal alanları yapımın görsel dünyasının önemli bölümünü oluşturuyor.

KALBİMİN ROTASI KARADENİZ KONUSU NE?

Kalbimin Rotası Karadeniz, iki insanın yolculuğunu Doğu Karadeniz'in doğal ve kültürel dokusuyla bir araya getiriyor. Hikaye ilerlerken Trabzon'un tarihi ve doğal alanları, Rize'nin çay bahçeleri ve yaylaları ile Artvin'in vadileri, dağları ve kültürel mirası anlatının arka planında yer alıyor. Böylece bölgedeki mekanlar yalnızca çekim noktası olarak değil, hikayenin parçası olarak kullanılıyor. İki karakterin Karadeniz boyunca ilerleyen hikayesi üzerinden bölgenin farklı şehirleri ve kültürel özellikleri izleyiciye aktarılıyor

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Editör : İREM ÖZCAN
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